Переговоры Украины и США — на каком этапе диалог

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах с США наша страна продвигается вперед. Стороны регулярно общаются.

Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

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Зеленский рассказал, что Украина продвигается в переговорах с США. По его словам, сейчас украинская сторона, в частности глава Офиса Президента Андрей Ермак, общается с американскими партнерами.

"Уже нет ни о "500 млрд долларов" долларов, ни "процентов". Мы продвигаемся", — сказал глава государства.

Напомним, на пресс-конференции Владимир Зеленский назвал сумму помощи от США за время войны.

Кроме того, президент ответил, что не устроило Украину в соглашении с США. По его словам, там не было гарантий безопасности.