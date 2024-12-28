Важливі кадрові рішення від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав основні деталі імпорту електрики до Європейського Союзу. Він наголосив, що домовленості прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо не мають значення. Також президент попередив про "важливі кадрові рішення" найближчим часом.

Про це Зеленський повідомив у суботу, 28 грудня.

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Імпорт електрики до Євросоюзу

"Говорив сьогодні з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем, а також спілкувався з міністром енергетики Германом Галущенком. Заслухав деталі по імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через Словаччину — близько 19 % у загальному обсязі. Працюємо з іншими сусідами в ЄС", — зазначив президент.

Глава держави зазначив, що доручив урядовцям робити разом з Єврокомісією, разом з усіма партнерами України у Європі все, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил.

"Що б там Путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніше, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою", — наголосив президент.

Окрім того, президент наголосив, що планується кілька важливих кадрових рішень.

"І ще одне. Ми готуємо кілька важливих кадрових рішень. Укази вже незабаром. Я хочу подякувати всім, хто допомагає!", — зазначив глава держави.

Окрім того, за словами президента, Україна планує продовжити комунікації із своїми стратегічними партнерами. Зеленський наголосив, що вже сформовано попередній графік дипломатичної активності.

Також Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Глава держави висловив співчуття азербайджанському народові через катастрофу рейсу J2-8243 "Азербайджанських авіаліній".

Нагадаємо, що Роберт Фіцо нещодавно побував у Москві з візитом до Володимира Путіна. Цей випадок перевірить на законність словацька генпрокуратура.