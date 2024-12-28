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Зеленский анонсировал важные кадровые изменения — видеообращение

28 декабря 2024 19:20
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Важные кадровые решения от Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал основные детали импорта электричества в Европейский Союз. Он подчеркнул, что договоренности премьер-министра Словакии Роберта Фицо не имеют значения. Также президент предупредил о "важных кадровых решениях" в ближайшее время.

Об этом Зеленский сообщил в субботу, 28 декабря.

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Импорт электричества в Евросоюз

"Говорил сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, а также общался с министром энергетики Германом Галущенко. Заслушал детали по импорту электричества из Евросоюза в Украину через Словакию — около 19% в общем объеме. Работаем с другими соседями в ЕС", — отметил президент.

Глава государства отметил, что поручил правительственным чиновникам делать вместе с Еврокомиссией, вместе со всеми партнерами Украины в Европе все, чтобы сохранить стабильность объединенной европейской энергосистемы и европейских энергетических правил.

"Что бы Путин ни сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой", — подчеркнул президент.

Кроме того, президент подчеркнул, что планируется несколько важных кадровых решений.

"И еще одно. Мы готовим несколько важных кадровых решений. Указы уже в скором времени. Я хочу поблагодарить всех, кто помогает!" — отметил глава государства.

Кроме того, по словам президента, Украина планирует продолжить коммуникацию со своими стратегическими партнерами. Зеленский подчеркнул, что уже сформирован предварительный график дипломатической активности.

Также Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава государства выразил соболезнования азербайджанскому народу из-за крушения рейса J2-8243 "Азербайджанских авиалиний".

Напомним, что Роберт Фицо недавно побывал в Москве с визитом к Владимиру Путину. Этот случай проверит на законность словацкая генпрокуратура.

Владимир Зеленский Украина ЕС энергетика Роберт Фицо

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