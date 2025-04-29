Зеленський анонсував нові санкції для РФ — вечірнє звернення 29 квітня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку нового рішення Ради національної безпеки і оборони. Воно має посилити тиск на російські мережі впливу, виробництва та торгівельні операції.

Про це український лідер розповів у своєму вечірньому зверненні у вівторок, 29 квітня.

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"Ми стараємось по-максимуму синхронізувати українські санкції з європейськими, щоб це була спільна й потужна позиція. І вже бачимо хороші результати — зокрема, щодо закритих російських виробництв, які працювали на оборонку країни-агресора", — підкреслив президент.

Крім європейського вектору, Україна активно готується до нових перемовин зі США. Зеленський зазначив, що Київ спільно з партнерами визначає "больові точки" Росії — ті сфери, удари по яких найефективніше спонукатимуть Кремль до пошуку дипломатичних рішень.

"Москва повинна зробити чіткі кроки до завершення війни. І першим таким кроком має стати безумовне й повне припинення вогню. Вони повинні це зробити", — сказав він.

Президент також звернув увагу на нервову реакцію РФ щодо можливого скасування параду 9 травня.

"І правильно, що переживають. Але вони мають переживати не за парад, а за те, що ця війна досі триває. Вони повинні її завершити", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у Кремлі запропонували Україні триденне перемир'я, присвячене до 9 травня.

Після цього у МЗС України заявили, що справжнє бажання миру вимагає негайного припинення вогню, а не тимчасового перемир’я до 9 травня, як запропонував Путін. Київ підтримує тривале перемир’я щонайменше на 30 діб.