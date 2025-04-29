Зеленский анонсировал новые санкции для РФ - вечернее обращение 29 апреля

Зеленский анонсировал новые санкции для РФ — вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового решения Совета национальной безопасности и обороны. Оно должно усилить давление на российские сети влияния, производства и торговые операции.
Об этом украинский лидер рассказал в своем вечернем обращении во вторник, 29 апреля.
Украина готовит новые санкции для РФ
"Мы стараемся по-максимуму синхронизировать украинские санкции с европейскими, чтобы это была общая и мощная позиция. И уже видим хорошие результаты — в частности, по закрытым российским производствам, которые работали на оборонку страны-агрессора", — подчеркнул президент.
Кроме европейского вектора, Украина активно готовится к новым переговорам с США. Зеленский отметил, что Киев совместно с партнерами определяет "болевые точки" России — те сферы, удары по которым эффективнее всего будут побуждать Кремль к поиску дипломатических решений.
"Москва должна сделать четкие шаги к завершению войны. И первым таким шагом должно стать безусловное и полное прекращение огня. Они должны это сделать", — сказал он.
Президент также обратил внимание на нервную реакцию РФ относительно возможной отмены парада 9 мая.
"И правильно, что переживают. Но они должны переживать не за парад, а за то, что эта война до сих пор продолжается. Они должны ее завершить", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, в Кремле предложили Украине трехдневное перемирие, приуроченное к 9 мая.
После этого в МИД Украины заявили, что настоящее желание мира требует немедленного прекращения огня, а не временного перемирия до 9 мая, как предложил Путин. Киев поддерживает длительное перемирие минимум на 30 суток.
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