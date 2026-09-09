Президент України відвідав церемонію прощання з королем Норвегії Гаральдом V

Олена та Володимир Зеленські. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською взяли участь у церемонії прощання з королем Норвегії Гаральдом V. Глава держави після цього подякував Норвегії, королівській родині та норвезькому народу за незмінну підтримку України під час повномасштабної війни.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційну заяву Зеленського.

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Володимир Зеленський зі світовими лідерами. Фото: Reuters

Зеленський вшанував пам'ять короля Норвегії

Президент заявив, що Україна завжди пам'ятатиме допомогу, яку Норвегія надає українському народу. За словами Зеленського, підтримка надходить не лише від уряду країни, а й від королівської родини та всього норвезького суспільства.

Зеленський також згадав свою зустріч із королем Гаральдом V, зазначивши, що монарх приділяв особливу увагу Україні.

"З вдячністю згадую нашу теплу зустріч із Його Величністю та його особливу увагу до України. Він був монархом, який понад 35 років уособлював Норвегію, її відкритість, гідність і повагу до людей", — зазначив президент.

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Олена та Володимир Зеленські. Фото: Reuters

Подяка Норвегії за допомогу Україні

Глава держави підкреслив, що за роки правління Гаральда V зв'язок між Україною та Норвегією став особливо міцним.

Президент окремо подякував Норвегії за рішення, які допомагають Україні захищати своїх громадян і протистояти російській агресії.

"Дякуємо, що Норвегія поруч з Україною всі ці роки. Дякуємо за рішення, які сьогодні допомагають нам захищати людей і вистояти", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про небезпечний інцидент з літаком Володимира Зеленського під час вильоту з Молдови до Норвегії на прощання з королем. За словами прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, борт українського президента ледь не збив безпілотник.

Також Новини.LIVE писав про домовленості Зеленського та Стьоре, які зустрілися перед прощанням з Гаральдом V, де вони говорили про розвиток антибалістичної програми FREYJA. До проєкту із захисту європейського неба залучені Україна та дев'ять держав-партнерів.