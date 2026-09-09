Президент Украины посетил церемонию прощания с королем Норвегии Харальдом V

Зеленские почтили память короля Норвегии Харальда V
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской приняли участие в церемонии прощания с королем Норвегии Харальдом V. После этого глава государства поблагодарил Норвегию, королевскую семью и норвежский народ за неизменную поддержку Украины во время полномасштабной войны.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление Зеленского.
Зеленский почтил память короля Норвегии
Президент заявил, что Украина всегда будет помнить помощь, которую Норвегия оказывает украинскому народу. По словам Зеленского, поддержка поступает не только от правительства страны, но и от королевской семьи и всего норвежского общества.
Зеленский также вспомнил свою встречу с королем Харальдом V, отметив, что монарх уделял особое внимание Украине.
"С благодарностью вспоминаю нашу теплую встречу с Его Величеством и его особое внимание к Украине. Он был монархом, который более 35 лет олицетворял Норвегию, ее открытость, достоинство и уважение к людям", — отметил президент.
Благодарность Норвегии за помощь Украине
Глава государства подчеркнул, что за годы правления Харальда V связь между Украиной и Норвегией стала особенно прочной.
Президент отдельно поблагодарил Норвегию за решения, которые помогают Украине защищать своих граждан и противостоять российской агрессии.
"Спасибо, что Норвегия рядом с Украиной все эти годы. Спасибо за решения, которые сегодня помогают нам защищать людей и выстоять", — сказал Зеленский.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об опасном инциденте с самолетом Владимира Зеленского во время вылета из Молдовы в Норвегию на прощание с королем. По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, борт украинского президента едва не сбил беспилотник.
Также Новини.LIVE писал о договоренностях Зеленского и Стере, которые встретились перед прощанием с Харальдом V, где они говорили о развитии антибаллистической программы FREYJA. К проекту по защите европейского неба привлечены Украина и девять государств-партнеров.