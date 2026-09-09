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Зеленские почтили память короля Норвегии Харальда V

Ua ru
9 сентября 2026 23:17
Президент Украины посетил церемонию прощания с королем Норвегии Харальдом V
Елена и Владимир Зеленские. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской приняли участие в церемонии прощания с королем Норвегии Харальдом V. После этого глава государства поблагодарил Норвегию, королевскую семью и норвежский народ за неизменную поддержку Украины во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление Зеленского.

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский с мировыми лидерами. Фото: Reuters

Зеленский почтил память короля Норвегии

Президент заявил, что Украина всегда будет помнить помощь, которую Норвегия оказывает украинскому народу. По словам Зеленского, поддержка поступает не только от правительства страны, но и от королевской семьи и всего норвежского общества.

Зеленский также вспомнил свою встречу с королем Харальдом V, отметив, что монарх уделял особое внимание Украине.

"С благодарностью вспоминаю нашу теплую встречу с Его Величеством и его особое внимание к Украине. Он был монархом, который более 35 лет олицетворял Норвегию, ее открытость, достоинство и уважение к людям", — отметил президент.

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Елена и Владимир Зеленские. Фото: Reuters

Благодарность Норвегии за помощь Украине

Глава государства подчеркнул, что за годы правления Харальда V связь между Украиной и Норвегией стала особенно прочной.

Президент отдельно поблагодарил Норвегию за решения, которые помогают Украине защищать своих граждан и противостоять российской агрессии.

"Спасибо, что Норвегия рядом с Украиной все эти годы. Спасибо за решения, которые сегодня помогают нам защищать людей и выстоять", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об опасном инциденте с самолетом Владимира Зеленского во время вылета из Молдовы в Норвегию на прощание с королем. По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, борт украинского президента едва не сбил беспилотник.

Также Новини.LIVE писал о договоренностях Зеленского и Стере, которые встретились перед прощанием с Харальдом V, где они говорили о развитии антибаллистической программы FREYJA. К проекту по защите европейского неба привлечены Украина и девять государств-партнеров.

Владимир Зеленский Елена Зеленская Норвегия похороны церемония
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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