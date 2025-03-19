Зеленська зустрілась з першою леді Фінляндії — що обговорили

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Telegram/Олена Зеленська

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська перебувають з візитом у Фінляндії. Дружина українського лідера вже зустрілась з першою леді Фінляндії Сюзанн Іннес-Стубб.

Про це Олена Зеленська повідомила в Telegram у середу, 19 березня.

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Зеленська подякувала Іннес-Стубб за підтримку України. Крім того, на зустрічі обговорили нові спільні проєкти, зокрема у сфері освіти.

"Фінляндія — лідер із побудови системи укриттів: понад 90% населення забезпечено захисними спорудами. Це саме те, чим займається моя Фундація, відновлюючи укриття для шкіл. Фінляндію з її передовим досвідом маємо за зразок і реформуючи систему нашого шкільного харчування", — зазначила Зеленська.

Президенти України й Фінляндії та перші леді країн. Фото: Telegram/Олена Зеленська

Перша леді України також анонсувала підписання меморандуму про приєднання двох фінських університетів до Глобальної коаліції українських студій. Йдеться про університети у Гельсінкі та Тампере.

"Це крок до кращого взаємного пізнання наших країн", — додала Зеленська.

Перші леді України та Фінляндії. Фото: Telegram/Олена Зеленська

Також йшлося про наступний Саміт перших леді та джентльменів. Його проведуть у Києві восени.

Нагадаємо, Володимир Зеленський разом зі дружиною Оленою Зеленською прибули до Фінляндії в середу, 19 березня. Очікується, що завтра відбудеться зустріч глави держави з фінським лідером Александром Стуббом.

Напередодні глава держави та перша леді привітали відкриття першого в Україні музею математики "Кубоїд". Він став п'ятим у світі.