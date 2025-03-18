Зеленський із дружиною здійснив візит до Фінляндії — що відомо

Олена Зеленська та Володимир Зеленський. Фото: NTB/Javad Parsavia REUTER

Президент України Володимир Зеленський разом зі дружиною Оленою Зеленською здійснив візит до Фінляндії. Очікується, що завтра глава держави проведе зустріч з фінським лідером Александром Стуббом.

Про візит Зеленських повідомив Александр Стубб у соцмережі X у вівторок, 18 березня.

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"Маємо честь вітати Президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську у Фінляндії", — наголосив Стубб.

Допис Стубба. Фото: скриншот

Що заплановано

Сторони проведуть переговори, що будуть зосереджені на підтримці Фінляндією України та кроках щодо припинення війни. Після цього лідери проведуть спільну пресконференцію.

Крім того, Зеленський проведе зустрічі зі спікером парламенту Фінляндії Юссі Халла-Ахо та прем'єр-міністром Петтері Орпо.

А у другій половині дня політики з дружинами зустрінуться зі студентами Гельсінського університету.

Що каже про візит Зеленський

"Будуть зустрічі з президентом Александром Стуббом і першою леді Сюзанн Іннес-Стубб, спікером Юссі Халла-ахо та членами парламенту, премʼєр-міністром Петтері Орпо, урядовцями й представниками оборонних компаній", — підтвердив український лідер.

Олена Зеленська та Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, основні теми — оборонна підтримка, інвестиції в українське виробництво зброї, європейська інтеграція України.

Крім того, Зеленський зазначив, що буде обговорено досвід Фінляндії в створенні системи цивільного захисту та побудови укриттів, а також посилення санкцій проти Росії та кроки щодо завершення війни.

"У програмі першої леді освітня співпраця: розширення Коаліції українських студій і безпека освітнього простору, облаштування шкільних укриттів, обмін досвідом щодо системи шкільного харчування, а також зустріч із лідерами бізнесу, меценатами та представниками культурної спільноти", — додав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 березня Зеленський зустрівся з ліцеїстами та викладачами Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут.

Також у Львові Зеленський вшанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України.