Зеленский с женой совершил визит в Финляндию — что известно

Елена Зеленская и Владимир Зеленский. Фото: NTB/Javad Parsavia REUTER

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской совершил визит в Финляндию. Ожидается, что завтра глава государства проведет встречу с финским лидером Александром Стуббом.

О визите Зеленских сообщил Александр Стубб в соцсети X во вторник, 18 марта.

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"Имеем честь приветствовать Президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую в Финляндии", — подчеркнул Стубб.

Пост Стубба. Фото: скриншот

Что запланировано

Стороны проведут переговоры, которые будут сосредоточены на поддержке Финляндией Украины и шагах по прекращению войны. После этого лидеры проведут совместную пресс-конференцию.

Кроме того, Зеленский проведет встречи со спикером парламента Финляндии Юсси Халла-Ахо и премьер-министром Петтери Орпо.

А во второй половине дня политики с женами встретятся со студентами Хельсинкского университета.

Что говорит о визите Зеленский

"Будут встречи с президентом Александром Стуббом и первой леди Сюзанн Иннес-Стубб, спикером Юсси Халла-ахо и членами парламента, премьер-министром Петтери Орпо, чиновниками и представителями оборонных компаний", — подтвердил украинский лидер.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, основные темы — оборонная поддержка, инвестиции в украинское производство оружия, европейская интеграция Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что будет обсуждаться опыт Финляндии в создании системы гражданской защиты и построения укрытий, а также усиление санкций против России и шаги по завершению войны.

"В программе первой леди образовательное сотрудничество: расширение Коалиции украинских студий и безопасность образовательного пространства, обустройство школьных укрытий, обмен опытом по системе школьного питания, а также встреча с лидерами бизнеса, меценатами и представителями культурного сообщества", — добавил глава государства.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 18 марта Зеленский встретился с лицеистами и преподавателями Львовского лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут.

Также во Львове Зеленский почтил память павших защитников и защитниц Украины.