Зеленская встретилась с первой леди Финляндии — что обсудили

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Telegram/Елена Зеленская

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская находятся с визитом в Финляндии. Жена украинского лидера уже встретилась с первой леди Финляндии Сюзанн Иннес-Стубб.

Об этом Елена Зеленская сообщила в Telegram в среду, 19 марта.

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Зеленская поблагодарила Иннес-Стубб за поддержку Украины. Кроме того, на встрече обсудили новые совместные проекты, в частности в сфере образования.

"Финляндия — лидер по построению системы укрытий: более 90% населения обеспечено защитными сооружениями. Это именно то, чем занимается мой Фонд, восстанавливая укрытия для школ. Финляндию с ее передовым опытом берем за образец и реформируя систему нашего школьного питания", — отметила Зеленская.

Президенты Украины и Финляндии и первые леди стран. Фото: Telegram/Елена Зеленская

Первая леди Украины также анонсировала подписание меморандума о присоединении двух финских университетов к Глобальной коалиции украинских студий. Речь идет об университетах в Хельсинки и Тампере.

"Это шаг к лучшему взаимному познанию наших стран", — добавила Зеленская.

Первые леди Украины и Финляндии. Фото: Telegram/Елена Зеленская

Также речь шла о следующем Саммите первых леди и джентльменов. Его проведут в Киеве осенью.

Напомним, Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской прибыли в Финляндию в среду, 19 марта. Ожидается, что завтра состоится встреча главы государства с финским лидером Александром Стуббом.

Накануне глава государства и первая леди приветствовали открытие первого в Украине музея математики "Кубоид". Он стал пятым в мире.