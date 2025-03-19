Зеленская встретилась с первой леди Финляндии — что обсудили

Зеленская рассказала подробности встречи с первой леди Финляндии
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская находятся с визитом в Финляндии. Жена украинского лидера уже встретилась с первой леди Финляндии Сюзанн Иннес-Стубб.
Об этом Елена Зеленская сообщила в Telegram в среду, 19 марта.
Встреча первых леди Украины и Финляндии
Зеленская поблагодарила Иннес-Стубб за поддержку Украины. Кроме того, на встрече обсудили новые совместные проекты, в частности в сфере образования.
"Финляндия — лидер по построению системы укрытий: более 90% населения обеспечено защитными сооружениями. Это именно то, чем занимается мой Фонд, восстанавливая укрытия для школ. Финляндию с ее передовым опытом берем за образец и реформируя систему нашего школьного питания", — отметила Зеленская.
Первая леди Украины также анонсировала подписание меморандума о присоединении двух финских университетов к Глобальной коалиции украинских студий. Речь идет об университетах в Хельсинки и Тампере.
"Это шаг к лучшему взаимному познанию наших стран", — добавила Зеленская.
Также речь шла о следующем Саммите первых леди и джентльменов. Его проведут в Киеве осенью.
Напомним, Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской прибыли в Финляндию в среду, 19 марта. Ожидается, что завтра состоится встреча главы государства с финским лидером Александром Стуббом.
Накануне глава государства и первая леди приветствовали открытие первого в Украине музея математики "Кубоид". Он стал пятым в мире.
Читайте Новини.LIVE!