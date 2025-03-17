Зеленські відвідали відкриття першого в Україні музею математики

Володимир та Олена Зеленські у "Кубоїді". Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський привітав відкриття першого в Україні музею математики "Кубоїд". Він став став п’ятим у світі.

Про це український лідер написав у Telegram у понеділок, 17 березня.

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Пост Зеленського. Фото: скріншот

Зеленський привітав відкриття першого в Україні музею математики "Кубоїд"

Музей має на меті зробити математику цікавою та доступною для всіх, допомогти подолати освітні втрати та стати майданчиком для майбутніх новаторів, які відбудовуватимуть країну після перемоги.

Відкриття клубу "Кубоїд". Фото: Telegram Володимира Зеленського

У рамках урочистої події Зеленський зустрівся з призерами Всеукраїнської олімпіади з математики, які стали першими відвідувачами музею.

"Ми пишаємося, що навіть у часи війни наша молодь не зупиняється, продовжує навчатися та розвиватися", — зазначив президент.

За його словами, такі ініціативи, як музей "Кубоїд", є важливими для розвитку критичного мислення, яке є необхідним для будь-якої професії.

Володимир та Олена Зеленські у "Кубоїді". Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент подякував усім, хто долучився до створення музею, і відзначив важливість забезпечення доступу до знань для українських дітей, навіть в умовах війни.

Також сьогодні Володимир Зеленський провів нараду з головою Міноборони Рустемом Умєровим та новим начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим. Учасники наради обговорили ситуацію на полі бою.

Крім того, Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12378 щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних сил до інших держав у період дії воєнного стану. Цим документом вносяться зміни до певних законів.