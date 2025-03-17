Зеленські відвідали відкриття першого в Україні музею математики
Президент України Володимир Зеленський привітав відкриття першого в Україні музею математики "Кубоїд". Він став став п’ятим у світі.
Про це український лідер написав у Telegram у понеділок, 17 березня.
Зеленський привітав відкриття першого в Україні музею математики "Кубоїд"
Музей має на меті зробити математику цікавою та доступною для всіх, допомогти подолати освітні втрати та стати майданчиком для майбутніх новаторів, які відбудовуватимуть країну після перемоги.
У рамках урочистої події Зеленський зустрівся з призерами Всеукраїнської олімпіади з математики, які стали першими відвідувачами музею.
"Ми пишаємося, що навіть у часи війни наша молодь не зупиняється, продовжує навчатися та розвиватися", — зазначив президент.
За його словами, такі ініціативи, як музей "Кубоїд", є важливими для розвитку критичного мислення, яке є необхідним для будь-якої професії.
Президент подякував усім, хто долучився до створення музею, і відзначив важливість забезпечення доступу до знань для українських дітей, навіть в умовах війни.
Також сьогодні Володимир Зеленський провів нараду з головою Міноборони Рустемом Умєровим та новим начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим. Учасники наради обговорили ситуацію на полі бою.
Крім того, Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12378 щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних сил до інших держав у період дії воєнного стану. Цим документом вносяться зміни до певних законів.
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