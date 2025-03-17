Зеленський провів нараду з Умєровим та Гнатовим

Нарада Зеленського з головою Міноборони Рустемом Умєровим і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головою Міноборони Рустемом Умєровим та новим начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим. Учасники наради обговорили ситуацію на полі бою.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 17 березня.

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Нарада Зеленського з головою Міноборони Рустемом Умєровим і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Зеленський провів нараду — про що йшлося

Президент зазначив, що під час наради з Рустемом Умєровим і новим начальником Генштабу Андрієм Гнатовим вони обговорили ситуацію на фронті.

"Обговорили ситуацію на фронті та у взаємодії з партнерами щодо гарантій безпеки для України. Визначив ключові завдання", — повідомив Зеленський.

Також глава держави дав завдання міністру оборони — невідкладно сформувати команду, яка займатиметься взаємодією з партнерами щодо всіх деталей необхідної Україні системи безпеки та впровадження рішень, які ухвалюються на військово-політичному рівні. Вже цього тижня сформована команда має взяти участь у роботі в Лондоні — у відповідній зустрічі військових представників.

Крім того, президент поставив задачу перед начальником Генштабу ЗСУ — прискорити формування корпусної системи в Силах оборони України та провести аудит актуальних потреб бойових бригад.

Глава держави зазначив, що необхідне максимальне забезпечення бригад для стійкості наших позицій як на фронті, так і в дипломатичній роботі.

"Зміцнення армії — це незмінний пріоритет, і в цьому питанні не може бути кроків назад. Сили оборони та безпеки України, оборонно-промисловий комплекс та багаторівнева взаємодія з партнерами є основою нашої незалежності", — резюмував Зеленський.

Скриншот допису Володимира Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12378 щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних сил до інших держав у період дії воєнного стану. Цим документом вносяться зміни до певних законів.

Крім того, президент присвоїв звання Героя України посмертно пілоту F-16 Олексію Месю. Український льотчик загинув під час відбиття ракетної атаки РФ 26 серпня 2024 року.