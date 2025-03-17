Зеленский провел совещание с Умеровым и Гнатовым

Совещание Зеленского с главой Минобороны Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой Минобороны Рустемом Умеровым и новым начальником Генерального штаба ВСУ Андреем Гнатовым. Участники совещания обсудили ситуацию на поле боя.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook в понедельник, 17 марта.

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Совещание Зеленского с главой Минобороны Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Зеленский провел совещание — о чем шла речь

Президент отметил, что во время совещания с Рустемом Умеровым и новым начальником Генштаба Андреем Гнатовым, они обсудили ситуацию на фронте.

"Обсудили ситуацию на фронте и во взаимодействии с партнерами по гарантиям безопасности для Украины. Определил ключевые задачи", — сообщил Зеленский.

Также глава государства дал задание министру обороны — безотлагательно сформировать команду, которая будет заниматься взаимодействием с партнерами по всем деталям необходимой Украине системы безопасности и внедрения решений, которые принимаются на военно-политическом уровне. Уже на этой неделе сформированная команда должна принять участие в работе в Лондоне — в соответствующей встрече военных представителей.

Кроме того, президент поставил задачу перед начальником Генштаба ВСУ — ускорить формирование корпусной системы в Силах обороны Украины и провести аудит актуальных потребностей боевых бригад.

Глава государства отметил, что необходимо максимальное обеспечение бригад для устойчивости наших позиций как на фронте, так и в дипломатической работе.

"Укрепление армии — это неизменный приоритет, и в этом вопросе не может быть шагов назад. Силы обороны и безопасности Украины, оборонно-промышленный комплекс и многоуровневое взаимодействие с партнерами является основой нашей независимости", — резюмировал Зеленский.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского/Facebook

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12378 по отдельным вопросам направления подразделений Вооруженных сил в другие государства в период действия военного положения. Этим документом вносятся изменения в определенные законы.

Кроме того, президент присвоил звание Героя Украины посмертно пилоту F-16 Алексею Месю. Украинский летчик погиб во время отражения ракетной атаки РФ 26 августа 2024 года.