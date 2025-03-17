Зеленський підписав закон про можливість направлення ЗСУ до інших держав

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12378 щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних сил до інших держав у період дії воєнного стану. Цим документом вносяться зміни до певних законів.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

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Скриншот законопроєкту

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На сайті ВРУ зазначено, що 17 березня 2025 року було повернуто відповідний законопроєкт із підписом Володимира Зеленського.

Проєктом закону пропонується внести зміни до законів України "Про Збройні сили України" та "Про порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав".

Цими законами передбачено, що у період дії воєнного стану: з’єднання, військові частини й підрозділи ЗСУ у визначеному законодавством України порядку можуть направлятися до інших держав та перебувати на території цих держав з метою здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності. А також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Під час воєнного стану положення цього закону будуть застосовуватися до підрозділів ЗСУ, які до дня набрання його чинності були направлені до іншої держави у встановленому законодавством порядку та перебували на її території.

Закон був доопрацьований з урахуванням пропозицій президента України, які уточнюють процедуру ухвалення рішень про направлення підрозділів ЗСУ за кордон, деталізують порядок їх перебування за межами держави та забезпечують відповідність акту нормам міжнародного права.

Нагадаємо, що в Україні кардинально буде змінено процедуру проходження ВЛК. Зокрема, для представників ТЦК та ВЛК можуть запровадити кримінальну відповідальність.

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