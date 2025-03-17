Зеленский подписал закон о возможности направления ВСУ в другие государства

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12378 по отдельным вопросам направления подразделений Вооруженных сил в другие государства в период действия военного положения. Этим документом вносятся изменения в определенные законы.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

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Скриншот законопроекта

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На сайте ВРУ указано, что 17 марта 2025 года был возвращен соответствующий законопроект с подписью Владимира Зеленского.

Проектом закона предлагается внести изменения в законы Украины "О Вооруженных силах Украины" и "О порядке направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства".

Этими законами предусмотрено, что в период действия военного положения: соединения, воинские части и подразделения ВСУ в определенном законодательством Украины порядке могут направляться в другие государства и находиться на территории этих государств с целью осуществления мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности. А также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Во время военного положения положения этого закона будут применяться к подразделениям ВСУ, которые до дня вступления его в силу были направлены в другое государство в установленном законодательством порядке и находились на его территории.

Закон был доработан с учетом предложений президента Украины, которые уточняют процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализируют порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивают соответствие акта нормам международного права.

Напомним, что в Украине кардинально будет изменена процедура прохождения ВВК. В частности, для представителей ТЦК и ВВК могут ввести уголовную ответственность.

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