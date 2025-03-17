Зеленские посетили открытие первого в Украине музея математики

Владимир и Елена Зеленские в "Кубоиде". Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил открытие первого в Украине музея математики "Кубоид". Он стал стал стал пятым в мире.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в понедельник, 17 марта.

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Зеленский поздравил открытие первого в Украине музея математики "Кубоид"

Цель музея - сделать математику интересной и доступной для всех, помочь преодолеть образовательные потери и стать площадкой для будущих новаторов, которые будут восстанавливать страну после победы.

Открытие клуба "Кубоид". Фото: Telegram Владимира Зеленского

В рамках торжественного события Зеленский встретился с призерами Всеукраинской олимпиады по математике, которые стали первыми посетителями музея.

"Мы гордимся, что даже во времена войны наша молодежь не останавливается, продолжает учиться и развиваться", — отметил президент.

По его словам, такие инициативы, как музей "Кубоид", важны для развития критического мышления, которое необходимо для любой профессии.

Владимир и Елена Зеленские в "Кубоиде". Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент поблагодарил всех, кто принял участие в создании музея, и отметил важность обеспечения доступа к знаниям для украинских детей, даже в условиях войны.

Также сегодня Владимир Зеленский провел совещание с главой Минобороны Рустемом Умеровым и новым начальником Генерального штаба ВСУ Андреем Гнатовым. Участники совещания обсудили ситуацию на поле боя.

Кроме того, Владимир Зеленский подписал законопроект №12378 по отдельным вопросам направления подразделений Вооруженных сил в другие государства в период действия военного положения. Этим документом вносятся изменения в определенные законы.