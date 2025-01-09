Масштабні пожежі у США — кількість загиблих зросла

Рятувальник гасить пожежу. Фото: Reuters

Щонайменше п'ятеро людей загинули через масштабні пожежі у Сполучних Штатах Америки. Внаслідок займань забруднене повітря та вода, що становить загрозу для кількох регіонів.

Про це повідомляє CNN у четвер, 9 січня.

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Як зазначає видання, наразі відомо про п'ятьох людей, які загинули внаслідок пожеж. Очікують, що кількість жертв зросте, оскільки вогонь продовжує спалахувати в окрузі Лос-Анджелес та здебільшого не локалізований.

Ці пожежі — найруйнівніші в історії Лос-Анджелеса. Відомо, що згоріло понад 1000 будівель, більш як 130 тисяч людей отримали вказівки або попередження про евакуацію. Через масштабні пожежі знеструмлено понад 200 тисяч будинків й будівель.

Погіршують ситуацію сильні вітри та низька вологість. Через це пожежі поширюються швидше. Прогнозують, що така погода протримається до п'ятниці.

Нагадаємо, Дональд Трамп звинуватив чинного Президента США Джо Байдена та губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома у поширенні пожеж. Він вважає, що катастрофічна ситуація — результат бездіяльності політиків.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабні пожежі у Сполучних Штатах Америки. Він зазначив, що співчуває, та побажав швидшого подолання стихії.