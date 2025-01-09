Масштабные пожары в США — количество погибших возросло

Спасатель тушит пожар. Фото: Reuters

По меньшей мере, пять человек погибли из-за масштабных пожаров в Соединенных Штатах Америки. В результате возгораний загрязнен воздух и вода, что представляет угрозу для нескольких регионов.

Об этом сообщает CNN в четверг, 9 января.

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Последствия масштабных пожаров в США

Как отмечает издание, сейчас известно о пяти людях, погибших в результате пожаров. Ожидается, что количество жертв возрастет, поскольку огонь продолжает загораться в округе Лос-Анджелес и в большинстве своем не локализован.

Эти пожары — самые разрушительные в истории Лос-Анджелеса. Известно, что сгорели более 1000 зданий, более 130 тысяч человек получили указания или предупреждения об эвакуации. Из-за масштабных пожаров обесточено более 200 тысяч домов и построек.

Усугубляют ситуацию сильные ветры и низкая влажность. Поэтому пожары распространяются быстрее. Прогнозируется, что такая погода продержится до пятницы.

Напомним, Дональд Трамп обвинил действующего Президента США Джо Байдена и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в распространении пожаров. Он считает, что катастрофическая ситуация — результат бездействия политиков.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабные пожары в США. Он отметил, что сочувствует, и пожелал скорейшего преодоления стихии.