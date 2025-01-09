Масштабные пожары в США — количество погибших возросло

Увеличилось количество погибших из-за масштабных пожаров в США
По меньшей мере, пять человек погибли из-за масштабных пожаров в Соединенных Штатах Америки. В результате возгораний загрязнен воздух и вода, что представляет угрозу для нескольких регионов.
Об этом сообщает CNN в четверг, 9 января.
Последствия масштабных пожаров в США
Как отмечает издание, сейчас известно о пяти людях, погибших в результате пожаров. Ожидается, что количество жертв возрастет, поскольку огонь продолжает загораться в округе Лос-Анджелес и в большинстве своем не локализован.
Эти пожары — самые разрушительные в истории Лос-Анджелеса. Известно, что сгорели более 1000 зданий, более 130 тысяч человек получили указания или предупреждения об эвакуации. Из-за масштабных пожаров обесточено более 200 тысяч домов и построек.
Усугубляют ситуацию сильные ветры и низкая влажность. Поэтому пожары распространяются быстрее. Прогнозируется, что такая погода продержится до пятницы.
Напомним, Дональд Трамп обвинил действующего Президента США Джо Байдена и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в распространении пожаров. Он считает, что катастрофическая ситуация — результат бездействия политиков.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабные пожары в США. Он отметил, что сочувствует, и пожелал скорейшего преодоления стихии.
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