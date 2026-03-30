Завтра в Україні можливі відключення світла через погіршення погоди

Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

В Україні можливі тимчасові відключення електроенергії через поєднання планових ремонтів енергоблоків та несприятливих погодних умов завтра, 31 березня. Найбільше це торкнеться регіонів із сильними дощами, зокрема вранці та ввечері.

Про це заявив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі День.LIVE.

Погода впливає на ситуацію в енергосистемі

За словами Ігнатьєва, наразі в ремонт виведено два атомні енергоблоки, що зменшило потужність системи приблизно на 1,5 гігавата. Ці роботи проводяться заздалегідь, щоб восени енергосистема працювала стабільніше та без аварійних відключень.

Додатково на ситуацію впливає погода. Через циклон і дощі різко впала ефективність сонячної генерації — із приблизно 22% до близько 6% від встановленої потужності. Це створює ризик дефіциту електроенергії, особливо в години пікового навантаження.

Ігнатьєв підкреслив, що "Укренерго" працює над рівномірним розподілом електроенергії по країні, щоб мінімізувати вплив відключень на споживачів. Він також наголосив, що відключення будуть лише в регіонах, де триматиметься дощова погода, і енергосистема загалом працює стабільно.

Громадян закликають заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв та слідкувати за оновленнями від "Укренерго" та місцевих енергопостачальників.

Як писали Новини.LIVE раніше, ситуація з електропостачанням в Україні може ускладнитися влітку, особливо у спекотні вечори через зростання навантаження на систему. За словами нардепа Сергія Нагорняка, триваліші відключення можливі через пошкодження енергетичної інфраструктури та нестачу накопичувачів, а також у разі нових атак РФ.

Водночас Україна вже відновила 3,5 ГВт генерації з понад 9 ГВт втрачених потужностей. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, ще близько 4 ГВт планують відновити, з яких понад 2 ГВт можуть повернути в систему до кінця травня.