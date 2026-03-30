Завтра в Украине возможны отключения света из-за ухудшения погоды

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

В Украине возможны временные отключения электроэнергии из-за сочетания плановых ремонтов энергоблоков и неблагоприятных погодных условий завтра, 31 марта. Больше всего это коснется регионов с сильными дождями, в частности утром и вечером.

Об этом заявил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире День.LIVE.

Погода влияет на ситуацию в энергосистеме

По словам Игнатьева, сейчас в ремонт выведены два атомных энергоблока, что уменьшило мощность системы примерно на 1,5 гигаватта. Эти работы проводятся заранее, чтобы осенью энергосистема работала стабильно и без аварийных отключений.

Дополнительно на ситуацию влияет погода. Из-за циклона и дождей резко упала эффективность солнечной генерации — с примерно 22% до около 6% от установленной мощности. Это создает риск дефицита электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки.

Игнатьев подчеркнул, что "Укрэнерго" работает над равномерным распределением электроэнергии по стране, чтобы минимизировать влияние отключений на потребителей. Он также отметил, что отключения будут только в регионах, где будет держаться дождливая погода, и энергосистема в целом работает стабильно.

Граждан призывают заранее подготовиться к возможным перебоям и следить за обновлениями от "Укрэнерго" и местных энергопоставщиков.

Как писали Новини.LIVE ранее, ситуация с электроснабжением в Украине может осложниться летом, особенно в жаркие вечера из-за роста нагрузки на систему. По словам нардепа Сергея Нагорняка, более длительные отключения возможны из-за повреждения энергетической инфраструктуры и недостатка накопителей, а также в случае новых атак РФ.

В то же время Украина уже восстановила 3,5 ГВт генерации из более 9 ГВт утраченных мощностей. Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, еще около 4 ГВт планируют восстановить, из которых более 2 ГВт могут вернуть в систему до конца мая.