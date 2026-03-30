Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Завтра в Украине возможны отключения света из-за ухудшения погоды

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 18:25
Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

В Украине возможны временные отключения электроэнергии из-за сочетания плановых ремонтов энергоблоков и неблагоприятных погодных условий завтра, 31 марта. Больше всего это коснется регионов с сильными дождями, в частности утром и вечером.

Об этом заявил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире День.LIVE.

Погода влияет на ситуацию в энергосистеме

По словам Игнатьева, сейчас в ремонт выведены два атомных энергоблока, что уменьшило мощность системы примерно на 1,5 гигаватта. Эти работы проводятся заранее, чтобы осенью энергосистема работала стабильно и без аварийных отключений.

Дополнительно на ситуацию влияет погода. Из-за циклона и дождей резко упала эффективность солнечной генерации — с примерно 22% до около 6% от установленной мощности. Это создает риск дефицита электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки.

Игнатьев подчеркнул, что "Укрэнерго" работает над равномерным распределением электроэнергии по стране, чтобы минимизировать влияние отключений на потребителей. Он также отметил, что отключения будут только в регионах, где будет держаться дождливая погода, и энергосистема в целом работает стабильно.

Читайте также:

Граждан призывают заранее подготовиться к возможным перебоям и следить за обновлениями от "Укрэнерго" и местных энергопоставщиков.

Как писали Новини.LIVE ранее, ситуация с электроснабжением в Украине может осложниться летом, особенно в жаркие вечера из-за роста нагрузки на систему. По словам нардепа Сергея Нагорняка, более длительные отключения возможны из-за повреждения энергетической инфраструктуры и недостатка накопителей, а также в случае новых атак РФ.

В то же время Украина уже восстановила 3,5 ГВт генерации из более 9 ГВт утраченных мощностей. Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, еще около 4 ГВт планируют восстановить, из которых более 2 ГВт могут вернуть в систему до конца мая.

электроэнергия погода в Украине отключения света
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации