Рада збереться для ратифікації угоди про надра зі США

Верховна Рада. Фото: пресслужба парламенту

Верховна Рада України у четвер, 8 травня, збереться на екстрене засідання. Планується ратифікувати угоду зі США про корисні копалини.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у середу, 7 травня.

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Порядок денний Верховної Ради. Фото: Ярослав Железняк

Угода про копалини

"Включать у порядок денний та скоротять терміни щодо змін по #13256 Бюджетному Кодексу зміни під Угоду. Ратифікують #0309 Угоду", — йдеться у повідомленні.

Нардеп пояснив, що перше питання — це "просто два коротких технічних голосування". За його словами, по суті перше читання буде лише на наступному тижні.

А на друге питання — угоду про копалини — буде виділено 20 хвилин на обговорення і голосування.

"Не ведіться на міфологію, що хтось там буде блокувати чи немає голосів. Все пройде спокійно і голосів буде більше ніж 280", — додав Железняк.

Скриншот допису Железняка

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на ратифікацію парламентом угоди про надра.

Також український лідер пояснив, чим документ важливий для обох сторін.