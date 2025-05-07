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Завтра Рада розгляне ратифікацію угоди про копалини, — нардеп

7 травня 2025 21:39
Євгенія Брюховецька - редактор
Рада збереться для ратифікації угоди про надра зі США
Верховна Рада. Фото: пресслужба парламенту
Євгенія Брюховецька - редактор

Верховна Рада України у четвер, 8 травня, збереться на екстрене засідання. Планується ратифікувати угоду зі США про корисні копалини.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у середу, 7 травня.

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Порядок денний Верховної Ради. Фото: Ярослав Железняк

Угода про копалини 

"Включать у порядок денний та скоротять терміни щодо змін по #13256 Бюджетному Кодексу зміни під Угоду. Ратифікують #0309 Угоду", — йдеться у повідомленні.

Нардеп пояснив, що перше питання — це "просто два коротких технічних голосування". За його словами, по суті перше читання буде лише на наступному тижні.

А на друге питання — угоду про копалини — буде виділено 20 хвилин на обговорення і голосування.

"Не ведіться на міфологію, що хтось там буде блокувати чи немає голосів. Все пройде спокійно і голосів буде більше ніж 280", — додав Железняк.

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Скриншот допису Железняка

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на ратифікацію парламентом угоди про надра.

Також український лідер пояснив, чим документ важливий для обох сторін.

Верховна Рада США угода парламент корисні копалини
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