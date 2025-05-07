Рада соберется для ратификации соглашения о недрах с США

Верховная Рада. Фото: пресс-служба парламента

Верховная Рада Украины в четверг, 8 мая, соберется на экстренное заседание. Планируется ратифицировать соглашение с США о полезных ископаемых.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в среду, 7 мая.

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Соглашение об ископаемых

"Включат в повестку дня и сократят сроки по изменениям по #13256 Бюджетному Кодексу изменения под Соглашение. Ратифицируют #0309 Соглашение", — говорится в сообщении.

Нардеп пояснил, что первый вопрос — это "просто два коротких технических голосования". По его словам, по сути первое чтение будет только на следующей неделе.

А на второй вопрос — соглашение об ископаемых — будет выделено 20 минут на обсуждение и голосование.

"Не ведитесь на мифологию, что кто-то там будет блокировать или нет голосов. Все пройдет спокойно и голосов будет больше чем 280", — добавил Железняк.

Скриншот поста Железняка

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на ратификацию парламентом соглашения о недрах.

Также украинский лидер объяснил, чем документ важен для обеих сторон.