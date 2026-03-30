Завтра дощі накриють всю Україну, але буде тепло

Сильний дощ.

У вівторок, 31 березня, всі області України накриють дощі. Попри опади температура повітря буде приємною. Очікується до +9…+15 °С, а в деяких регіонах — до +19 °С.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на синоптика Наталку Діденко, Укргідрометцентр та Meteoprog.

Прогноз від Наталки Діденко на 31 березня

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, останній день березня буде в Україні дощовим. Можлива мінлива погода, що впливатиме на метеочутливих людей. У Карпатах очікується сніг.

На заході України температура повітря буде в межах +4...+9 °С. В решті регіонів буде тепліше, до +10...+15 °С. На Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Черкащині та в Кропивницькому температура повітря може прогрітися до +19 °С.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 31 березня

За прогнозом гідрометцентру, завтра в Україні буде хмарно. Вночі на Лівобережжі очікується дощ. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі температура буде в межах +5...+10 °С. Вдень очікується +11...+16 °С. На північному сході країни прогнозують до +19 °С. У західних областях буде +5...+10 °С. В Карпатах можливий мокрий сніг, вночі та вдень буде 0...+5 °С.

Прогноз від Meteoprog на 31 березня

Згідно з прогнозом Meteoprog, у вівторок буде хмарно та дощитиме по всій території України. Опади у вигляді мокрого снігу очікуються у Карпатах. Місцями також можливий туман.

Вітер завтра буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі температура повітря буде коливатися від +5 °С до +11 °С. Вдень очікується +9…+15 °С. На крайньому заході протягом доби буде +2…+7 °С.

