Головна Новини дня Гідрометцентр попередив про дощ та мокрий сніг завтра

Гідрометцентр попередив про дощ та мокрий сніг завтра

Дата публікації: 30 березня 2026 20:52
Гідрометцентр попередив про дощ та мокрий сніг завтра
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 31 березня, погода в Україні зіпсується. Очікуються дощі у більшості регіонів та мокрий сніг у Карпатах. При цьому температура повітря прогріється до +19 °С.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз від Укргідрометцентру на 31 березня

За прогнозами синоптиків, останній день березня буде хмарним. Вночі на Лівобережжі очікується помірний, але невеликий дощ. В Карпатах також будуть опади. Гідрометцентр попереджає про мокрий сніг.

Укргідрометцентр прогнозує у вівторок, 31 березня, мокрий сніг та дощ
Прогноз від Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Вітер очікується південно-східний, лише на заході країни — північно-західний, 5-10 м/с.

Укргідрометцентр прогнозує у вівторок, 31 березня, мокрий сніг та дощ
Прогноз на 31 березня для всіх областей. Фото: скриншот

Попри опади в Україні завтра буде тепло. Синоптики прогнозують вночі +5...+10 °С. Вдень температура повітря буде в межах +11...+16 °С. На північному сході країни до позначки термометра підіймуться до +19 °С, в західних областях очікується +5...+10 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Meteoprog попередив жителів усіх областей про опади 31 березня. Хмарна погода буде протягом всього дня. Водночас температура повітря очікується до +15 °С.

Також ми публікували прогноз погоди на тиждень в Україні. Синоптики зазначили про похолодання через зниження атмосферного тиску. Опади очікуються протягом усього часу.

погода Укргідрометцентр прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
