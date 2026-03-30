Гідрометцентр попередив про дощ та мокрий сніг завтра

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 31 березня, погода в Україні зіпсується. Очікуються дощі у більшості регіонів та мокрий сніг у Карпатах. При цьому температура повітря прогріється до +19 °С.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз від Укргідрометцентру на 31 березня

За прогнозами синоптиків, останній день березня буде хмарним. Вночі на Лівобережжі очікується помірний, але невеликий дощ. В Карпатах також будуть опади. Гідрометцентр попереджає про мокрий сніг.

Прогноз від Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Вітер очікується південно-східний, лише на заході країни — північно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз на 31 березня для всіх областей. Фото: скриншот

Попри опади в Україні завтра буде тепло. Синоптики прогнозують вночі +5...+10 °С. Вдень температура повітря буде в межах +11...+16 °С. На північному сході країни до позначки термометра підіймуться до +19 °С, в західних областях очікується +5...+10 °С.

Читайте також:

