Гидрометцентр предупредил о дожде и мокром снеге завтра
Во вторник, 31 марта, погода в Украине испортится. Ожидаются дожди в большинстве регионов и мокрый снег в Карпатах. При этом температура воздуха прогреется до +19 °С.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз от Укргидрометцентра на 31 марта
По прогнозам синоптиков, последний день марта будет облачным. Ночью на Левобережье ожидается умеренный, но небольшой дождь. В Карпатах также будут осадки. Гидрометцентр предупреждает о мокром снеге.
Ветер ожидается юго-восточный, только на западе страны — северо-западный, 5-10 м/с.
Несмотря на осадки в Украине завтра будет тепло. Синоптики прогнозируют ночью +5...+10 °С. Днем температура воздуха будет в пределах +11...+16 °С. На северо-востоке страны до отметки термометра поднимутся до +19 °С, в западных областях ожидается +5...+10 °С.
Как сообщали Новини.LIVE ранее, Meteoprog предупредил жителей всех областей об осадках 31 марта. Облачная погода будет в течение всего дня. В то же время температура воздуха ожидается до +15 °С.
