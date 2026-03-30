Гидрометцентр предупредил о дожде и мокром снеге завтра

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 31 марта, погода в Украине испортится. Ожидаются дожди в большинстве регионов и мокрый снег в Карпатах. При этом температура воздуха прогреется до +19 °С.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз от Укргидрометцентра на 31 марта

По прогнозам синоптиков, последний день марта будет облачным. Ночью на Левобережье ожидается умеренный, но небольшой дождь. В Карпатах также будут осадки. Гидрометцентр предупреждает о мокром снеге.

Прогноз от Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Ветер ожидается юго-восточный, только на западе страны — северо-западный, 5-10 м/с.

Прогноз на 31 марта для всех областей. Фото: скриншот

Несмотря на осадки в Украине завтра будет тепло. Синоптики прогнозируют ночью +5...+10 °С. Днем температура воздуха будет в пределах +11...+16 °С. На северо-востоке страны до отметки термометра поднимутся до +19 °С, в западных областях ожидается +5...+10 °С.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, Meteoprog предупредил жителей всех областей об осадках 31 марта. Облачная погода будет в течение всего дня. В то же время температура воздуха ожидается до +15 °С.

Также мы публиковали прогноз погоды на неделю в Украине. Синоптики отметили о похолодании из-за снижения атмосферного давления. Осадки ожидаются на протяжении всего времени.

Ваша пробная версия Premium закончилась