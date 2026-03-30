Завтра дожди накроют всю Украину, но будет тепло

Завтра дожди накроют всю Украину, но будет тепло

Дата публикации 30 марта 2026 23:58
Сильный дождь. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 31 марта, все области Украины накроют дожди. Несмотря на осадки температура воздуха будет приятной. Ожидается до +9...+15 °С, а в некоторых регионах — до +19 °С.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, Укргидрометцентр и Meteoprog.

Прогноз от Наталки Диденко на 31 марта

Как отмечает синоптик Наталка Диденко, последний день марта будет в Украине дождливым. Возможна переменчивая погода, что будет влиять на метеочувствительных людей. В Карпатах ожидается снег.

Прогноз Наталки Диденко на 31 марта. Фото: скриншот

На западе Украины температура воздуха будет в пределах +4...+9 °С. В остальных регионах будет теплее, до +10...+15 °С. На Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Черкасщине и в Кропивницком температура воздуха может прогреться до +19 °С.

Карта циклона. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 31 марта

По прогнозу гидрометцентра, завтра в Украине будет облачно. Ночью на Левобережье ожидается дождь. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 31 марта. Фото: скриншот

Ночью температура будет в пределах +5...+10 °С. Днем ожидается +11...+16 °С. На северо-востоке страны прогнозируют до +19 °С. В западных областях будет +5...+10 °С. В Карпатах возможен мокрый снег, ночью и днем будет 0...+5 °С.

Прогноз от Meteoprog на 31 марта

Согласно прогнозу Meteoprog, во вторник будет облачно и дождливо по всей территории Украины. Осадки в виде мокрого снега ожидаются в Карпатах. Местами также возможен туман.

Ветер завтра будет переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от +5 °С до +11 °С. Днем ожидается +9...+15 °С. На крайнем западе в течение суток будет +2...+7 °С.

Прогноз погоды от Meteoprog на 31 марта. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, синоптики дали прогноз погоды на всю неделю. Дожди будут идти почти во всех регионах. Такая погода продержится в течение ближайших нескольких дней.

Кроме того, мы писали, какой будет погода этой весной. Синоптики дали прогноз на все время года. Стоит ждать частых изменений, а тепло придет не сразу.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
