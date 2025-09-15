Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Відомі нові подробиці у справі викрадення Lexus родини Туска

Відомі нові подробиці у справі викрадення Lexus родини Туска

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 00:11
Поліція Польщі затримала підозрюваного у викраденні машини польського прем'єра
Прем'єр Польщі Дональд Туск виходить зі свого Лексуса. Фото: Fakt.pl

У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні автомобіля родини прем'єра країни Дональда Туска. Правоохоронці висунули йому звинувачення. Пікантності ситуації додає факт, що Lexus RX 450h викрали прямо з-під будинку Туска, який знаходиться під державною охороною. 

Про затримання підозрюваного інформує радіо RMF FM.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про затримання викрадача прем'єрського авто

Затримано викрадача Лексуса Дональда Туска — що про це відомо - фото 1
Підозрюваний у викраденні авто Дональда Туска. Фото: поліція Польщі

Як повідомляється, 41-річного чоловіка заарештували в аеропорту Гданська, де він чекав на рейс до Болгарії. Він не чинив опору. Викрадений Lexus було знайдено кілька днів тому. В поліції заявили, що затриманий чоловік має судимість. 

Сам затриманий відмовився свідчити та не визнав себе винним. Окрім звинувачення у крадіжці зі зломом, слідчі також звинуватили його у незаконному привласненні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та підробці ідентифікаційних знаків, зокрема номерних знаків викраденої машини. 

Польське видання Fakt інформує, що автомобіль, викрадений у прем'єр-міністра, був Lexus — модель Lexus RX 450h з точнішим позначенням AL20. Позашляховик має гібридну трансмісію з 3,5-літровим двигуном потужністю 263 кінські сили.

Цей прем'єрський Лексус не є елітною машиною, і в такому стані сьогодні коштує на вторинному ринку близька 41 тисячі доларів, пишуть польські журналісти.

Раніше повідомлялось, що Дональд Туск заявив про зростання проросійських настроїв у Польщі. Він закликав політичний клас їх зупинити. 

Нагадаємо, у Польщі невідомі знищили хрест і пошкодили дах Української греко-католицької церкви. У посольстві України відреагували.

Польща викрадення крадіжка авто угон Дональд Туск
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації