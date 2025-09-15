Поліція Польщі затримала підозрюваного у викраденні машини польського прем'єра

Прем'єр Польщі Дональд Туск виходить зі свого Лексуса. Фото: Fakt.pl

У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні автомобіля родини прем'єра країни Дональда Туска. Правоохоронці висунули йому звинувачення. Пікантності ситуації додає факт, що Lexus RX 450h викрали прямо з-під будинку Туска, який знаходиться під державною охороною.

Про затримання підозрюваного інформує радіо RMF FM.

Що відомо про затримання викрадача прем'єрського авто

Підозрюваний у викраденні авто Дональда Туска. Фото: поліція Польщі

Як повідомляється, 41-річного чоловіка заарештували в аеропорту Гданська, де він чекав на рейс до Болгарії. Він не чинив опору. Викрадений Lexus було знайдено кілька днів тому. В поліції заявили, що затриманий чоловік має судимість.

Сам затриманий відмовився свідчити та не визнав себе винним. Окрім звинувачення у крадіжці зі зломом, слідчі також звинуватили його у незаконному привласненні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та підробці ідентифікаційних знаків, зокрема номерних знаків викраденої машини.

Польське видання Fakt інформує, що автомобіль, викрадений у прем'єр-міністра, був Lexus — модель Lexus RX 450h з точнішим позначенням AL20. Позашляховик має гібридну трансмісію з 3,5-літровим двигуном потужністю 263 кінські сили.

Цей прем'єрський Лексус не є елітною машиною, і в такому стані сьогодні коштує на вторинному ринку близька 41 тисячі доларів, пишуть польські журналісти.

