Головна Новини дня У Польщі затримали підозрюваного у викраденні Lexus сім'ї Туска

У Польщі затримали підозрюваного у викраденні Lexus сім'ї Туска

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 22:37
Викрадення Lexus родини Дональда Туска — у Польщі затримали підозрюваного
Дональд Туск. Фото: Reuters

Правоохоронці Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні автомобіля Lexus, що належить родині прем'єр-міністра країни Дональда Туска. У його квартирі знайшли речові докази.

Про це в суботу, 13 вересня, повідомили в поліції Поморського воєводства.

Читайте також:

Викрадення Lexus сім'ї Туска

За даними правоохоронців Польщі, підозрюваного заарештували в п'ятницю вранці, 13 вересня, в аеропорту Гданська. Чоловіка схопили безпосередньо перед вильотом до Болгарії. Він не чинив опору під час затримання.

Як повідомляє RMF24, йдеться про 41-річного жителя Сопота, громадянина Польщі. Раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності за шахрайство та злочини проти здоров'я і життя.

Викрадення Lexus Туска
Затримання підозрюваного. Фото: Pomorska Policja

Після затримання поліція провела обшук у його квартирі та вилучила речові докази, які можуть допомогти в розслідуванні.

Варто зазначити, що викрадений Lexus правоохоронці виявили ще за кілька годин після поданої заяви — автомобіль знайшли припаркованим у Гданську, про що повідомила комісар Каріна Камінська.

Нагадаємо, у Польщі невідомі знищили хрест і пошкодили дах Української греко-католицької церкви. У посольстві України відреагували.

Раніше Польща підняла в небо винищувачі через загрозу ворожих безпілотників поблизу кордону з Україною.

Польща угон автомобіль Дональд Туск крадіжка
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
