Главная Новости дня В Польше задержали подозреваемого в угоне Lexus семьи Туска

В Польше задержали подозреваемого в угоне Lexus семьи Туска

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 22:37
Похищение Lexus семьи Дональда Туска - в Польше задержали подозреваемого
Дональд Туск. Фото: Reuters

Правоохранители Польши задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля Lexus, принадлежащего семье премьер-министра страны Дональда Туска. В его квартире нашли вещественные доказательства.

Об этом в субботу, 13 сентября, сообщили в полиции Поморского воеводства.

Читайте также:

Похищение Lexus семьи Туска

По данным стражей порядка Польши, подозреваемого арестовали в пятницу утром, 13 сентября, в аэропорту Гданьска. Мужчину схватили непосредственно перед вылетом в Болгарию. Он не оказал сопротивления во время задержания.

Как сообщает RMF24, речь идет о 41-летнем жителе Сопота, гражданине Польши. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и преступления против здоровья и жизни.

Викрадення Lexus Туска
Задержание подозреваемого. Фото: Pomorska Policja

После задержания полиция провела обыск в его квартире и изъяла вещественные доказательства, которые могут помочь в расследовании.

Стоит отметить, что похищенный Lexus правоохранители обнаружили еще через несколько часов после поданного заявления - автомобиль нашли припаркованным в Гданьске, о чем сообщила комиссар Карина Каминская.

Напомним, в Польше неизвестные уничтожили крест и повредили крышу Украинской греко-католической церкви. В посольстве Украины отреагировали.

Ранее Польша подняла в небо истребители из-за угрозы вражеских беспилотников вблизи границы с Украиной.

Польша угон автомобиль Дональд Туск воровство
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
