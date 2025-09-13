Похищение Lexus семьи Дональда Туска - в Польше задержали подозреваемого

В Польше задержали подозреваемого в угоне Lexus семьи Туска
Правоохранители Польши задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля Lexus, принадлежащего семье премьер-министра страны Дональда Туска. В его квартире нашли вещественные доказательства.
Об этом в субботу, 13 сентября, сообщили в полиции Поморского воеводства.
Похищение Lexus семьи Туска
По данным стражей порядка Польши, подозреваемого арестовали в пятницу утром, 13 сентября, в аэропорту Гданьска. Мужчину схватили непосредственно перед вылетом в Болгарию. Он не оказал сопротивления во время задержания.
Как сообщает RMF24, речь идет о 41-летнем жителе Сопота, гражданине Польши. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и преступления против здоровья и жизни.
После задержания полиция провела обыск в его квартире и изъяла вещественные доказательства, которые могут помочь в расследовании.
Стоит отметить, что похищенный Lexus правоохранители обнаружили еще через несколько часов после поданного заявления - автомобиль нашли припаркованным в Гданьске, о чем сообщила комиссар Карина Каминская.
