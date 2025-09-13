В Польше срезали крест с украинской церкви — фото

Василий Боднар. Фото: facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976

В Польше в городе Легнице неизвестные уничтожили крест и повредили крышу Украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы. Украинское посольство требует от польских властей найти и наказать виновных в этом преступлении.

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Польше Василий Боднар в субботу, 13 сентября.

Реклама

Читайте также:

В Легнице неизвестные сняли крест с украинского храма

Как сообщил дипломат, происшествие произошло накануне праздника Воздвижения Честного Креста. В связи с этим Посольство Украины срочно направило ноту в польский МИД, а Генконсульство во Вроцлаве обратилось к местной полиции с требованием принять все необходимые меры и найти виновных.

"Обращаюсь к правоохранительным органам Республики Польша публично — сделайте все, чтобы это и все подобные преступления против украинцев и украинства дошли до логического завершения — приговоров суда в соответствии с законодательством Польши", — подчеркнул Боднар.

Поврежденная крыша украинской церкви. Фото: facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976

Посол также призвал польских партнеров уделять внимание опасным антиукраинским тенденциям в обществе.

"Призываю польских друзей и партнеров уже реагировать на антиукраинские тенденции в польском обществе. Убеждены, что для польского народа, так же как для украинского, повреждение церквей недопустимо ни при каких условиях", — добавил он.

Между тем стало известно, что в Польше объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов, которые атаковали Украину.

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал предыдущий инцидент с атакой российских БпЛА по территории Польши и призвал НАТО дать ответ на агрессию РФ.