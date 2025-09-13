Відео
Україна
Румунія піднімала F-16 через дрон РФ — Зеленський відреагував
У Польщі зрізали хрест з української церкви — реакція посольства

У Польщі зрізали хрест з української церкви — реакція посольства

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 20:05
У Польщі зрізали хрест з української церкви — фото
Василь Бондар. Фото: facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976

У Польщі у місті Легниці невідомі знищили хрест і пошкодили дах Української греко-католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Українське посольство вимагає від польської влади знайти та покарати винних у цьому злочині.

Про це повідомив у Facebook посол України в Польщі Василь Бондар у суботу, 13 вересня.

У Легниці невідомі зняли хрест з українського храму

Як повідомив дипломат, подія сталася напередодні свята Воздвиження Чесного Хреста. У зв'язку з цим Посольство України терміново направило ноту до польського МЗС, а Генконсульство у Вроцлаві звернулося до місцевої поліції з вимогою вжити всіх необхідних заходів та знайти винних.

"Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно — зробіть усе, аби цей та всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення — вироків суду згідно із законодавством Польщі", — наголосив Боднар.

У Польщі зрізали хрест з українського храму - фото
Пошкоджений дах української церкви. Фото: facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976

Посол також закликав польських партнерів приділяти увагу небезпечним антиукраїнським тенденціям у суспільстві.

"Закликаю польських друзів та партнерів вже реагувати на антиукраїнські тенденції в польському суспільстві. Переконані, що для польського народу, так само як для українського, пошкодження церков неприпустиме за жодних умов", — додав він.

Тим часом стало відомо, що у Польщі оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів, які атакували Україну.

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував попередній інцидент із атакою російських БпЛА по території Польщі та закликав НАТО дати відповідь на агресію РФ.

Польща скандал церква храми посольство
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
