Полиция Польши задержала подозреваемого в угоне машины польского премьера

Премьер Польши Дональд Туск выходит из своего Лексуса. Фото: Fakt.pl

В Польше задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля семьи премьера страны Дональда Туска. Пикантности ситуации добавляет факт, что Lexus RX 450h похитили прямо из-под дома Туска, который находится под государственной охраной.

О задержании подозреваемого информирует радио RMF FM.

Что известно о задержании угонщика премьерского авто

Подозреваемый в угоне авто Дональда Туска. Фото: полиция Польши

Как сообщается, 41-летнего мужчину арестовали в аэропорту Гданьска, где он ждал рейс в Болгарию. Он не оказывал сопротивления. Похищенный Lexus был найден несколько дней назад. В полиции заявили, что задержанный мужчина имеет судимость.

Сам задержанный отказался давать показания и не признал себя виновным. Кроме обвинения в краже со взломом, следователи также обвинили его в незаконном присвоении свидетельства о регистрации транспортного средства и подделке идентификационных знаков, в частности номерных знаков похищенной машины.

Польское издание Fakt информирует, что автомобиль, похищенный у премьер-министра, был Lexus — модель Lexus RX 450h с точным обозначением AL20. Внедорожник имеет гибридную трансмиссию с 3,5-литровым двигателем мощностью 263 лошадиные силы.

Этот премьерский Лексус не является элитной машиной, и в таком состоянии сегодня стоит на вторичном рынке около 41 тысячи долларов, пишут польские журналисты.

