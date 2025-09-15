Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Задержан похититель Лексуса семьи Туска — что об этом известно

Задержан похититель Лексуса семьи Туска — что об этом известно

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 00:11
Полиция Польши задержала подозреваемого в угоне машины польского премьера
Премьер Польши Дональд Туск выходит из своего Лексуса. Фото: Fakt.pl

В Польше задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля семьи премьера страны Дональда Туска. Пикантности ситуации добавляет факт, что Lexus RX 450h похитили прямо из-под дома Туска, который находится под государственной охраной.

О задержании подозреваемого информирует радио RMF FM.

Реклама
Читайте также:

Что известно о задержании угонщика премьерского авто

Затримано викрадача Лексуса Дональда Туска — що про це відомо - фото 1
Подозреваемый в угоне авто Дональда Туска. Фото: полиция Польши

Как сообщается, 41-летнего мужчину арестовали в аэропорту Гданьска, где он ждал рейс в Болгарию. Он не оказывал сопротивления. Похищенный Lexus был найден несколько дней назад. В полиции заявили, что задержанный мужчина имеет судимость.

Сам задержанный отказался давать показания и не признал себя виновным. Кроме обвинения в краже со взломом, следователи также обвинили его в незаконном присвоении свидетельства о регистрации транспортного средства и подделке идентификационных знаков, в частности номерных знаков похищенной машины.

Польское издание Fakt информирует, что автомобиль, похищенный у премьер-министра, был Lexus — модель Lexus RX 450h с точным обозначением AL20. Внедорожник имеет гибридную трансмиссию с 3,5-литровым двигателем мощностью 263 лошадиные силы.

Этот премьерский Лексус не является элитной машиной, и в таком состоянии сегодня стоит на вторичном рынке около 41 тысячи долларов, пишут польские журналисты.

Ранее сообщалось, что Дональд Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше. Он призвал политический класс их остановить.

Напомним, в Польше неизвестные уничтожили крест и повредили крышу Украинской греко-католической церкви. В посольстве Украины отреагировали.

Польша похищение кража авто угон Дональд Туск
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации