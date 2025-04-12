У Пенсильванії затримали чоловіка, що погрожував вбивством Трампу, Маску та іншим чиновникам президента США

Момент замаху на Трампа у Пенсильванії. Фото: The New York Times

У містечку Батлер, що у штаті Пенсильванія, правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував вбити президента США Дональда Трампа. Також він обіцяв влаштувати масову стрілянину та закликав убивати співробітників міграційної служби.

Про це повідомляється на офіційному сайті Мін'юсту США.

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Що відомо про затриманого

Затриманим виявився місцевий мешканець Батлера 32-річний Шон Монпер. Розслідування встановило, що Монпер шукав і отримав дозвіл на вогнепальну зброю незабаром після інавгурації президента Трампа.

Як він погрожував Трампу та іншим

Він активно висловлювався в різних соцмережах та публікував погрозливі заяви на адресу Трампа, Ілона Маска, міграційних органів, та всіх чиновників, яких призначив Трамп.

"Ні, нам просто потрібно почати вбивати людей, Трампа, Ілона, усіх керівників відомств, яких призначив Трамп, і всіх, хто стоїть на цьому шляху. Пам’ятайте, ми більшість, MAGA — це меншість у країні, і коли прийде час зробити крок, вони будуть ослаблені, багато хто буде розчавлений цією політикою, і вони також захочуть помститися. Американська революція 2.0", — написав він в одному зі своїх повідомлень.

Також він погрожував влаштувати масову стрілянину і писав, що вже купив рушницю, бронежилет та патрони.

"Я купив кілька одиниць зброї та запасався патронами з моменту приходу Трампа", написав він. Через деякий час він додав: "Врешті-решт я збираюся влаштувати масовий розстріл".

Що до Трампа, то затриманий писав наступне: "Я збираюся вбити його сам". Також він закликав вбивати агентів міграційної служби ICE. "ICE — терористи, ми повинні почати їх вбивати" — писав затриманий.

Згідно з повідомленням мін'юсту США, Монперу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до розгляду справи та розгляду питання про запобіжний захід.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що дав вказівку своїм радникам знищити Іран, якщо той здійснить замах на його життя. Таку заяву він зробив під час підписання указу щодо тиску на Тегеран.

А наприкінці 2024 року стало відомо, що суд над обвинуваченим у замаху на вбивство Дональда Трампа на території гольф-клубу перенесли.