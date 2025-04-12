В Пенсильвании задержали мужчину, угрожавшего убийством Трампу, Маску и другим чиновникам президента США

Момент покушения на Трампа в Пенсильвании. Фото: The New York Times

В городке Батлер, что в штате Пенсильвания, правоохранители задержали мужчину, который угрожал убить президента США Дональда Трампа. Также он обещал устроить массовую стрельбу и призвал убивать сотрудников миграционной службы.

Об этом сообщается на официальном сайте Минюста США.

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Что известно о задержанном

Задержанным оказался местный житель Батлера 32-летний Шон Монпер. Расследование установило, что Монпер искал и получил разрешение на огнестрельное оружие вскоре после инаугурации президента Трампа.

Как он угрожал Трампу и другим

Он активно высказывался в различных соцсетях и публиковал угрожающие заявления в адрес Трампа, Илона Маска, миграционных органов, и всех чиновников, которых назначил Трамп.

"Нет, нам просто нужно начать убивать людей, Трампа, Илона, всех руководителей ведомств, которых назначил Трамп, и всех, кто стоит на этом пути. Помните, мы большинство, MAGA — это меньшинство в стране, и когда придет время сделать шаг, они будут ослаблены, многие будут раздавлены этой политикой, и они также захотят отомстить. Американская революция 2.0", — написал он в одном из своих сообщений.

Также он угрожал устроить массовую стрельбу и писал, что уже купил ружье, бронежилет и патроны.

"Я купил несколько единиц оружия и запасался патронами с момента прихода Трампа", написал он. Через некоторое время он добавил: "В конце концов я собираюсь устроить массовый расстрел".

Что до Трампа, то задержанный писал следующее: "Я собираюсь убить его сам". Также он призывал убивать агентов миграционной службы ICE. "ICE — террористы, мы должны начать их убивать" — писал задержанный.

Согласно сообщению минюста США, Монперу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до рассмотрения дела и рассмотрения вопроса о мере пресечения.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что дал указание своим советникам уничтожить Иран, если тот совершит покушение на его жизнь. Такое заявление он сделал во время подписания указа о давлении на Тегеран.

А в конце 2024 года стало известно, что суд над обвиняемым в покушении на убийство Дональда Трампа на территории гольф-клуба перенесли.