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Затоплення російського балкера біля Іспанії — чим важливе судно

25 грудня 2024 19:57
Євгенія Брюховецька - редактор
Затоплення Ursa Major біля Іспанії - що відомо
Судно. Фото: X/Олівер Александер
Євгенія Брюховецька - редактор

Біля берегів Іспанії днями на російському балкері Ursa Major стався вибух, він затонув. Внаслідок інциденту двоє з 16 членів екіпажу загинули.

Чим важливе це судно для Росії, розповіли в матеріалі Новини.LIVE.

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Вибух на балкері РФ біля Іспанії

Відомо, що в машинному відділенні судна стався вибух. За словами OSINT-аналітика Олівера Александера, балкер перевозив два 45-тонні люки в задній частині, накриті синім брезентом.

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Вантаж на судні. Фото: X/Олівер Александер

"Це два люки, призначені для накриття ядерного реактора на проєкті 10510. Їх можна побачити безпосередньо перед димовою трубою на режимі", — йдеться у дописі.

Він додав, що втрата цих двох люків значно затримає будівництво проєкту 10510.

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Скриншот допису Александера

Ursa Major тривалий час здійснював перевезення вантажів за маршрутом так званого "Сирійського експреса", який використовувався для постачання російських військових у Сирії. Також припускалося, що судно могло бути призначене для евакуації російських баз у Тартусі та Хмеймімі.

Що відомо про проєкт 10510

Проєкт під назвою "Лідер" передбачає будівництво атомного криголама потужністю 120 Мегават у Владивостоці. Судно має забезпечити цілорічне судноплавство Північним морським шляхом і подолання льодових покривів товщиною до семи метрів.

Атомні реактори для криголама створюються на заводі корпорації "Росатом" поблизу Москви. 

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Криголам "Лідер". Фото: X/Олівер Олександер

Нагадаємо, Росія відправила для вивезення свого озброєння, техніки і військ із Сирії вантажне судно Sparta, однак воно зламалось під час руху у відкритому морі. 

Також у Чорному морі внаслідок сильного шторму потонув російський плавучий кран

корабель Іспанія ядерна зброя ядерна небезпека Росія

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