Затоплення Ursa Major біля Іспанії - що відомо

Судно. Фото: X/Олівер Александер

Біля берегів Іспанії днями на російському балкері Ursa Major стався вибух, він затонув. Внаслідок інциденту двоє з 16 членів екіпажу загинули.

Чим важливе це судно для Росії, розповіли в матеріалі Новини.LIVE.

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Вибух на балкері РФ біля Іспанії

Відомо, що в машинному відділенні судна стався вибух. За словами OSINT-аналітика Олівера Александера, балкер перевозив два 45-тонні люки в задній частині, накриті синім брезентом.

Вантаж на судні. Фото: X/Олівер Александер

"Це два люки, призначені для накриття ядерного реактора на проєкті 10510. Їх можна побачити безпосередньо перед димовою трубою на режимі", — йдеться у дописі.

Він додав, що втрата цих двох люків значно затримає будівництво проєкту 10510.

Скриншот допису Александера

Ursa Major тривалий час здійснював перевезення вантажів за маршрутом так званого "Сирійського експреса", який використовувався для постачання російських військових у Сирії. Також припускалося, що судно могло бути призначене для евакуації російських баз у Тартусі та Хмеймімі.

Що відомо про проєкт 10510

Проєкт під назвою "Лідер" передбачає будівництво атомного криголама потужністю 120 Мегават у Владивостоці. Судно має забезпечити цілорічне судноплавство Північним морським шляхом і подолання льодових покривів товщиною до семи метрів.

Атомні реактори для криголама створюються на заводі корпорації "Росатом" поблизу Москви.

Криголам "Лідер". Фото: X/Олівер Олександер

Нагадаємо, Росія відправила для вивезення свого озброєння, техніки і військ із Сирії вантажне судно Sparta, однак воно зламалось під час руху у відкритому морі.

Також у Чорному морі внаслідок сильного шторму потонув російський плавучий кран.