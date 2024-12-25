Затопление Ursa Major возле Испании - что известно

Затопление российского балкера возле Испании — чем важно судно
У берегов Испании на днях на российском балкере Ursa Major произошел взрыв, он затонул. В результате инцидента двое из 16 членов экипажа погибли.
Чем важно это судно для России, рассказали в материале Новини.LIVE.
Взрыв на балкере РФ возле Испании
Известно, что в машинном отделении судна произошел взрыв. По словам OSINT-аналитика Оливера Александера, балкер перевозил два 45-тонных люка в задней части, которые накрыты синим брезентом.
"Это два люка, предназначенные для накрытия ядерного реактора на проекте 10510. Их можно увидеть непосредственно перед дымовой трубой на режиме", — говорится в заметке.
Он добавил, что потеря этих двух люков значительно задержит строительство проекта 10510.
Ursa Major длительное время осуществлял перевозки грузов по маршруту так называемого "Сирийского экспресса", который использовался для снабжения российских военных в Сирии. Также предполагалось, что судно могло быть предназначено для эвакуации российских баз в Тартусе и Хмеймиме.
Что известно о проекте 10510
Проект под названием "Лидер" предусматривает строительство атомного ледокола мощностью 120 Мегаватт во Владивостоке.
Судно должно обеспечить круглогодичное судоходство по Северному морскому пути и преодоление ледовых покровов толщиной до семи метров. Атомные реакторы для ледокола создаются на заводе корпорации "Росатом" вблизи Москвы.
Напомним, Россия отправила для вывоза своего вооружения, техники и войск из Сирии грузовое судно Sparta, однако оно сломалось во время движения в открытом море.
Также в Черном море в результате сильного шторма утонул российский плавучий кран.
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