Затопление Ursa Major возле Испании - что известно

Судно. Фото: X/Оливер Александер

У берегов Испании на днях на российском балкере Ursa Major произошел взрыв, он затонул. В результате инцидента двое из 16 членов экипажа погибли.

Чем важно это судно для России, рассказали в материале Новини.LIVE.

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Взрыв на балкере РФ возле Испании

Известно, что в машинном отделении судна произошел взрыв. По словам OSINT-аналитика Оливера Александера, балкер перевозил два 45-тонных люка в задней части, которые накрыты синим брезентом.

Груз на судне. Фото: X/Оливер Александер

"Это два люка, предназначенные для накрытия ядерного реактора на проекте 10510. Их можно увидеть непосредственно перед дымовой трубой на режиме", — говорится в заметке.

Он добавил, что потеря этих двух люков значительно задержит строительство проекта 10510.

Скриншот поста Александера

Ursa Major длительное время осуществлял перевозки грузов по маршруту так называемого "Сирийского экспресса", который использовался для снабжения российских военных в Сирии. Также предполагалось, что судно могло быть предназначено для эвакуации российских баз в Тартусе и Хмеймиме.

Что известно о проекте 10510

Проект под названием "Лидер" предусматривает строительство атомного ледокола мощностью 120 Мегаватт во Владивостоке.

Судно должно обеспечить круглогодичное судоходство по Северному морскому пути и преодоление ледовых покровов толщиной до семи метров. Атомные реакторы для ледокола создаются на заводе корпорации "Росатом" вблизи Москвы.

Ледокол "Лидер". Фото: X/Оливер Олександер

Напомним, Россия отправила для вывоза своего вооружения, техники и войск из Сирии грузовое судно Sparta, однако оно сломалось во время движения в открытом море.

Также в Черном море в результате сильного шторма утонул российский плавучий кран.