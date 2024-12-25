Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Затопление российского балкера возле Испании — чем важно судно arrow

Затопление российского балкера возле Испании — чем важно судно

25 декабря 2024 19:57
Евгения Брюховецкая - редактор
Затопление Ursa Major возле Испании - что известно
Судно. Фото: X/Оливер Александер
Евгения Брюховецкая - редактор

У берегов Испании на днях на российском балкере Ursa Major произошел взрыв, он затонул. В результате инцидента двое из 16 членов экипажа погибли.

Чем важно это судно для России, рассказали в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Взрыв на балкере РФ возле Испании

Известно, что в машинном отделении судна произошел взрыв. По словам OSINT-аналитика Оливера Александера, балкер перевозил два 45-тонных люка в задней части, которые накрыты синим брезентом.

null
Груз на судне. Фото: X/Оливер Александер

"Это два люка, предназначенные для накрытия ядерного реактора на проекте 10510. Их можно увидеть непосредственно перед дымовой трубой на режиме", — говорится в заметке.

Он добавил, что потеря этих двух люков значительно задержит строительство проекта 10510.

null
Скриншот поста Александера

Ursa Major длительное время осуществлял перевозки грузов по маршруту так называемого "Сирийского экспресса", который использовался для снабжения российских военных в Сирии. Также предполагалось, что судно могло быть предназначено для эвакуации российских баз в Тартусе и Хмеймиме.

Что известно о проекте 10510

Проект под названием "Лидер" предусматривает строительство атомного ледокола мощностью 120 Мегаватт во Владивостоке.

Судно должно обеспечить круглогодичное судоходство по Северному морскому пути и преодоление ледовых покровов толщиной до семи метров. Атомные реакторы для ледокола создаются на заводе корпорации "Росатом" вблизи Москвы.

null
Ледокол "Лидер". Фото: X/Оливер Олександер

Напомним, Россия отправила для вывоза своего вооружения, техники и войск из Сирии грузовое судно Sparta, однако оно сломалось во время движения в открытом море. 

Также в Черном море в результате сильного шторма утонул российский плавучий кран.

корабль Испания ядерное оружие ядерная опасность Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:56 Колос представил самого дорогого в истории легионера

20:27 Президент Украины вместе с раввинами зажег ханукальные свечи

20:21 Дождь, а затем мороз — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

20:15 В ЦПД заявили, что азербайджанский самолет сбила Россия

20:11 Экстрасенс удивила, когда варить кутью — кому можно ее готовить

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:00 Штрафы и ВВК для ограниченно годных — что говорит закон

19:57 Затопление российского балкера возле Испании — чем важно судно

19:48 Лунин встретился с одним из лучших теннисистов современности

19:31 Графики отключений на четверг — когда у одесситов будет свет

19:24 Кто получает право на жилье после смерти владельца

20:56 Колос представил самого дорогого в истории легионера

20:27 Президент Украины вместе с раввинами зажег ханукальные свечи

20:21 Дождь, а затем мороз — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

20:15 В ЦПД заявили, что азербайджанский самолет сбила Россия

20:11 Экстрасенс удивила, когда варить кутью — кому можно ее готовить

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:00 Штрафы и ВВК для ограниченно годных — что говорит закон

19:57 Затопление российского балкера возле Испании — чем важно судно

19:48 Лунин встретился с одним из лучших теннисистов современности

19:31 Графики отключений на четверг — когда у одесситов будет свет

19:24 Кто получает право на жилье после смерти владельца

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Text

12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

Text

10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

Text

10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

Text

08:45 Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине