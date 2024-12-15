Плавучий кран Росії потонув у Чорному морі

Плавучий кран. Фото: росЗМІ

У Чорному морі у неділю, 15 грудня, потонув російський плавучий кран. Причиною є сильний шторм.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Відомо, що плавучий кран Росії зазнав пошкоджень в Ялтинській бухті. Його намагається відтягнути буксир у Ялтинський морпорт.

Відомо, що цей плавучий кран проводить днопоглиблювальні роботи поблизу пляжу.

На відео, яке публікують місцеві, видно падіння стріли під ударами хвиль та поривами вітру.

Нагадаємо, 15 грудня біля берегів Керчі потужний шторм розломив на частини два російські судна з нафтопродуктами.

Також нещодавно стало відомо про зникнення частини російських барж, які виконували функцію захисту Кримського мосту. У ВМС України вважають, що загородження були прибрані морем.