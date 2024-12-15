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В Черном море утонул российский плавучий кран — видео

15 декабря 2024 17:46
Аркадий Пастула - Редактор
Плавучий кран России утонул в Черном море
Плавучий кран. Фото: росСМИ
Аркадий Пастула - Редактор

В Черном море в воскресенье, 15 декабря, утонул российский плавучий кран. Причиной является сильный шторм.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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Известно, что плавучий кран России получил повреждения в Ялтинской бухте. Его пытается оттянуть буксир в Ялтинский морпорт.

Известно, что этот плавучий кран проводит дноуглубительные работы вблизи пляжа.

На видео, которое публикуют местные, видно падение стрелы под ударами волн и порывами ветра.

Напомним, 15 декабря у берегов Керчи мощный шторм разломил на части два российских суда с нефтепродуктами.

Также недавно стало известно об исчезновении части российских барж, выполнявших функцию защиты Крымского моста. В ВМС Украины считают, что заграждения были убраны морем.

Крым Черное море корабль россияне шторм

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