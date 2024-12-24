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Поблизу Іспанії затонув російський балкер з цінним вантажем

24 грудня 2024 08:14
Ольга Антоновська - редактор
Російський балкер з цінним вантажем затонув поблизу Іспанії
Російський балкер Ursa Major. Фото: X/Олівер Александер
Ольга Антоновська - редактор

Біля берегів Іспанії затонуло російське судно Ursa Major, яке перевозило цінний вантаж. Це сталося після потужного вибуху.

Про це повідомив OSINT-аналітик Олівер Александер із посиланням на іспанські ЗМІ у вівторок, 24 грудня.

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Як зазначали іспанські ЗМІ, Ursa Major затонула після вибуху в машинному відділенні. Олівер Александер повідомив, що внаслідок затоплення є жертви.

"14 із 16 членів екіпажу вдалося врятувати, два досі вважаються зниклими безвісти", — зазначив він.

Затонув російський корабель
Допис про затоплення російського балкера. Фото: скриншот

Олівер Александер також додав, що на борту Ursa Major був цінний вантаж. За словами аналітика, судно перевозило до Владивостока люки для ядерного реактора атомного криголама та два портові мобільні крани вантажопідйомністю до 120 тонн кожен.

"Люки були призначені для будівництва нового атомного криголама проекту 10510, їхня втрата значно затримає цей процес", — додав Олівер Александер.

Затонув російський корабель
Члени екіпажу затонулого російського корабля. Фото: X/Олівер Александер

Нагадаємо, агент партизанського руху АТЕШ виявив фрегат-носій крилатих ракет "Адмірал Макаров". Свого часу це судно пошкодили українські Сили оборони. Наразі його переховують у Новоросійську під охороною.

Військово-морські сили Ізраїлю знищили військовий флот Сирії. Це сталося під час проведення спеціальної операції.

корабель вибух Іспанія море Росія

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