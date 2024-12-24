Російський балкер з цінним вантажем затонув поблизу Іспанії

Російський балкер Ursa Major. Фото: X/Олівер Александер

Біля берегів Іспанії затонуло російське судно Ursa Major, яке перевозило цінний вантаж. Це сталося після потужного вибуху.

Про це повідомив OSINT-аналітик Олівер Александер із посиланням на іспанські ЗМІ у вівторок, 24 грудня.

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Як зазначали іспанські ЗМІ, Ursa Major затонула після вибуху в машинному відділенні. Олівер Александер повідомив, що внаслідок затоплення є жертви.

"14 із 16 членів екіпажу вдалося врятувати, два досі вважаються зниклими безвісти", — зазначив він.

Допис про затоплення російського балкера. Фото: скриншот

Олівер Александер також додав, що на борту Ursa Major був цінний вантаж. За словами аналітика, судно перевозило до Владивостока люки для ядерного реактора атомного криголама та два портові мобільні крани вантажопідйомністю до 120 тонн кожен.

"Люки були призначені для будівництва нового атомного криголама проекту 10510, їхня втрата значно затримає цей процес", — додав Олівер Александер.

Члени екіпажу затонулого російського корабля. Фото: X/Олівер Александер

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