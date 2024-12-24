Российский балкер с ценным грузом затонул вблизи Испании

Российский балкер Ursa Major. Фото: X/Оливер Александер

У берегов Испании затонуло российское судно Ursa Major, перевозившее ценный груз. Это произошло после мощного взрыва.

Об этом сообщил OSINT-аналитик Оливер Александер со ссылкой на испанские СМИ во вторник, 24 декабря.

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Как отмечали испанские СМИ, Ursa Major затонула после взрыва в машинном отделении. Оливер Александер сообщил, что в результате затопления есть жертвы.

"14 из 16 членов экипажа удалось спасти, два до сих пор считаются пропавшими без вести", — отметил он.

Сообщение о затоплении русского балкера. Фото: скриншот

Оливер Александер также добавил, что на борту Ursa Major был ценный груз. По словам аналитика, судно перевозило во Владивосток люки для ядерного реактора атомного ледокола и два портовых мобильных крана грузоподъемностью до 120 тонн каждый.

"Люки были предназначены для строительства нового атомного ледокола проекта 10510, их потеря значительно задержит этот процесс", — добавил Оливер Александер.

Члены экипажа затонувшего русского корабля. Фото: X/Оливер Александер

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