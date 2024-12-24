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Вблизи Испании затонул российский балкер с ценным грузом

24 декабря 2024 08:14
Ольга Антоновская - редактор
Российский балкер с ценным грузом затонул вблизи Испании
Российский балкер Ursa Major. Фото: X/Оливер Александер
Ольга Антоновская - редактор

У берегов Испании затонуло российское судно Ursa Major, перевозившее ценный груз. Это произошло после мощного взрыва.

Об этом сообщил OSINT-аналитик Оливер Александер со ссылкой на испанские СМИ во вторник, 24 декабря.

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Как отмечали испанские СМИ, Ursa Major затонула после взрыва в машинном отделении. Оливер Александер сообщил, что в результате затопления есть жертвы.

"14 из 16 членов экипажа удалось спасти, два до сих пор считаются пропавшими без вести", — отметил он.

Затонул российский корабль
Сообщение о затоплении русского балкера. Фото: скриншот

Оливер Александер также добавил, что на борту Ursa Major был ценный груз. По словам аналитика, судно перевозило во Владивосток люки для ядерного реактора атомного ледокола и два портовых мобильных крана грузоподъемностью до 120 тонн каждый.

"Люки были предназначены для строительства нового атомного ледокола проекта 10510, их потеря значительно задержит этот процесс", — добавил Оливер Александер.

Затонул российский корабль
Члены экипажа затонувшего русского корабля. Фото: X/Оливер Александер

Напомним, агент партизанского движения АТЕШ обнаружил фрегат-носитель крылатых ракет "Адмирал Макаров". В свое время это судно повредило украинские Силы обороны. Пока его прячут в Новороссийске под охраной.

Военно-морские силы Израиля уничтожили военный флот Сирии. Это произошло во время проведения специальной операции.

корабль взрыв Испания море Россия

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