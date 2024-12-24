Российский балкер с ценным грузом затонул вблизи Испании

Вблизи Испании затонул российский балкер с ценным грузом
У берегов Испании затонуло российское судно Ursa Major, перевозившее ценный груз. Это произошло после мощного взрыва.
Об этом сообщил OSINT-аналитик Оливер Александер со ссылкой на испанские СМИ во вторник, 24 декабря.
Что перевозил затонувший российский балкер
Как отмечали испанские СМИ, Ursa Major затонула после взрыва в машинном отделении. Оливер Александер сообщил, что в результате затопления есть жертвы.
"14 из 16 членов экипажа удалось спасти, два до сих пор считаются пропавшими без вести", — отметил он.
Оливер Александер также добавил, что на борту Ursa Major был ценный груз. По словам аналитика, судно перевозило во Владивосток люки для ядерного реактора атомного ледокола и два портовых мобильных крана грузоподъемностью до 120 тонн каждый.
"Люки были предназначены для строительства нового атомного ледокола проекта 10510, их потеря значительно задержит этот процесс", — добавил Оливер Александер.
Напомним, агент партизанского движения АТЕШ обнаружил фрегат-носитель крылатых ракет "Адмирал Макаров". В свое время это судно повредило украинские Силы обороны. Пока его прячут в Новороссийске под охраной.
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