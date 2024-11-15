До Києва приїхав заступник держсекретаря США Річард Верма

Бріджит Брінк та Річард Верма у Києві. Фото: Bridget A. Brink/X

До Києва з візитом прибув заступник держсекретаря Сполучених Штатів Америки. З вересня Річард Верма також є представником США з економічного відновлення України.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у мережі X у п'ятницю, 15 листопада.

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До Києва прибув Річард Верма

Заступник держсекретаря з питань управління та ресурсів, виконувач обов'язків спецпредставника США з питань економічного відновлення України Річард Верма 15 листопада прибув до Києва.

"Рада вітати Річарда Верму у Києві. Відновлення економіки України відкриває двері для американського бізнесу, щоб інвестувати в майбутнє України та в партнерство в галузі оборони, технологій та інших сферах, які принесуть користь обом нашим країнам", — написала Бріджит Брінк.

Річард Верма став спеціальним представником США з економічного відновлення України замість Пенні Пріцкер у вересні 2024 року.

Нагадаємо, заступник держсекретаря США Річард Верма заявив, що жодна країна у світі не отримує такої підтримки, як Україна, від НАТО, Євросоюзу та Штатів — міжнародні партнери взяли на себе масштабні зобов’язання.

Раніше Новини.LIVE писали, що США планують передати Україні військову допомогу на суму 7,1 млрд доларів. За інформацією Пентагону, це має відбутися до завершення терміну президентства Джо Байдена.