В Киев приехал заместитель госсекретаря США Ричард Верма

Бриджит Бринк и Ричард Верма в Киеве. Фото: Bridget A. Brink/X

В Киев с визитом прибыл заместитель госсекретаря США. С сентября Ричард Верма также является представителем США по экономическому восстановлению Украины.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в сети X в пятницу, 15 ноября.

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В Киев прибыл Ричард Верма

Заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов, исполняющий обязанности спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины Ричард Верма 15 ноября прибыл в Киев.

"Рада приветствовать Ричарда Верму в Киеве. Восстановление экономики Украины открывает двери для американского бизнеса, чтобы инвестировать в будущее Украины и в партнерство в области обороны, технологий и других сферах, которые принесут пользу обеим нашим странам", — написала Бриджит Бринк.

Ричард Верма стал специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины вместо Пенни Прицкер в сентябре 2024 года.

Напомним, заместитель госсекретаря США Ричард Верма заявил, что ни одна страна в мире не получает такой поддержки, как Украина, от НАТО, Евросоюза и Штатов — международные партнеры взяли на себя масштабные обязательства.

Ранее Новини.LIVE писали, что США планируют передать Украине военную помощь на сумму 7,1 млрд долларов. По информации Пентагона, это должно произойти до истечения срока президентства Джо Байдена.