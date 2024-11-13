Заступник держсекретаря США Річард Верма. Фото: Новини.LIVE

Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Америки Річард Верма назвав суму надзвичайних позик для України. За його словами, йдеться про 20 мільярдів доларів.

Про це Річард Верма сказав на конференції ReBuild Ukraine у Варшаві, передає кореспондент Новини.LIVE у середу, 13 листопада.

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Верма наголосив, що ці кошти є частиною зобов'язань G7 на суму 50 млрд доларів, які покриваються прибутками від заморожених російських активів.

"Ми маємо продовжувати притягувати Росію до відповідальності за завдану шкоду", — сказав він.

За його словами, з лютого 2022 року США вже надали Україні понад 100 млрд доларів допомоги, і ця підтримка триває.

Нагадаємо, Верма зазначив, що жодна країна не отримує такої підтримки, як Україна, від НАТО, ЄС та США. Міжнародні партнери, за його словами, взяли на себе значні зобов’язання.

Також США нададуть 100 млн доларів для посилення кібербезпеки України, зокрема, для підтримки державних послуг та модернізації інтернет-інфраструктури.