Заместитель госсекретаря США Ричард Верма. Фото: Новини.LIVE

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Ричард Верма назвал сумму чрезвычайных займов для Украины. По его словам, речь идет о 20 миллиардах долларов.

Об этом Ричард Верма сказал на конференции ReBuild Ukraine в Варшаве, передает корреспондент Новини.LIVE в среду, 13 ноября.

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Верма отметил, что эти средства являются частью обязательств G7 на сумму 50 млрд долларов, которые покрываются доходами от замороженных российских активов.

"Мы должны продолжать привлекать Россию к ответственности за нанесенный ущерб", — сказал он.

По его словам, с февраля 2022 года США уже предоставили Украине более 100 млрд долларов помощи, и эта поддержка продолжается.

Напомним, Верма отметил, что ни одна страна не получает такой поддержки, как Украина, от НАТО, ЕС и США. Международные партнеры, по его словам, взяли на себя серьезные обязательства.

Также США предоставит 100 млн долларов для усиления кибербезопасности Украины, в частности, для поддержки государственных услуг и модернизации интернет-инфраструктуры.