Радник Трампа відреагував на інформацію про запізнення Путіна на розмову

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото архівне: росЗМІ

Радник лідера Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Майк Волц спростував інформацію про запізнення російського диктатора Володимира Путіна на розмову з Дональдом Трампом. За його словами, дзвінок почався вчасно.

Про це Майк Волц сказав в ефірі Fox News у середу, 19 березня.

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Запізнення Путіна на розмову з Трампом

Деякі західні видання 18 березня публікували інформацію, що розмова між Путіним та Трампом розпочалася на годину пізніше, оскільки російський диктатор запізнився.

"Дзвінок почався вчасно і тривав дуже довго, і обидва президенти охопили багато питань від майбутнього двосторонніх відносин, стабілізації регіону до вирішення цієї проблеми в Україні, припинення цієї війни, припинення вбивств", — додав Волц.

Нагадаємо, видання Sky News писало, що Путін змусив Трампа чекати на розмову 18 березня.

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