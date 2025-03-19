Советник Трампа отреагировал на информацию об опоздании Путина на разговор

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото архивное: росСМИ

Советник лидера Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Майк Волц опроверг информацию об опоздании российского диктатора Владимира Путина на разговор с Дональдом Трампом. По его словам, звонок начался вовремя.

Об этом Майк Волц сказал в эфире Fox News в среду, 19 марта.

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Некоторые западные издания 18 марта публиковали информацию, что разговор между Путиным и Трампом начался на час позже, поскольку российский диктатор опоздал.

"Звонок начался вовремя и длился очень долго, и оба президента охватили много вопросов от будущего двусторонних отношений, стабилизации региона до решения этой проблемы в Украине, прекращения этой войны, прекращения убийств", — добавил Волц.

Напомним, издание Sky News писало, что Путин заставил Трампа ждать разговора 18 марта.

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