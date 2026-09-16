Удар по нафтопроводу Саудівської Аравії поглибив світову паливну кризу

Нафтобаза в Саудівській Аравії. Фото: Simon Dawson/Bloomberg

Світова паливна криза, про ризик якої раніше попереджали у нафтових компаніях, уже почалася. Через війну США та Ізраїлю з Іраном упродовж шести місяців запаси пального скорочуються через перебої з постачанням нафти з Близького Сходу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Wall Street Journal.

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Знищена нафтобаза в Саудівській Аравії. Фото: Reuters

У світі заявили про початок паливної кризи

За даними джерел, глобальні запаси пального знижуються вже пів року. При цьому практично вичерпані доступні резерви сирої нафти, які могли б швидко компенсувати перебої з постачанням.

Раніше у нафтових компаніях вже попереджали, що тривале обмеження судноплавства через Ормузьку протоку може спровокувати масштабну паливну кризу. Наразі ж представники галузі констатують, що цей сценарій уже почав реалізовуватися.

Ситуацію ускладнила атака минулого тижня на один із ключових нафтопроводів Саудівської Аравії. Для світового ринку він має особливе значення, оскільки дозволяє транспортувати нафту на експорт в обхід Ормузької протоки.

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Після пошкодження нафтопроводу світовий ринок втратив щонайменше 2,5 млн барелів нафти на добу. В експортерів наразі вже немає можливості компенсувати дефіцит сировини.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про заяву міністра фінансів США Скотта Бессента щодо зростання світових цін на пальне. Він пов'язав подорожчання з українськими ударами по російській нафтовій інфраструктурі.

Також Новини.LIVE писав про удари США по трьох іранських танкерах. Вашингтон назвав операцію відповіддю на атаку Тегерана на американське судно. У США заявили, що уражені танкери використовувалися Іраном для транспортування нафти.