Венс заявив, коли війна США з Іраном може перейти в іншу фазу

Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс анонсував перехід війни з Іраном у "зовсім іншу фазу" вже за кілька місяців. Політик погодився з президентом США Дональдом Трампом, який пов'язував можливе завершення нинішньої фази конфлікту з періодом після проміжних виборів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на New York Post.

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Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Венс висловився про терміни зміни ситуації з Іраном

За словами Венса, передбачити подальший розвиток подій неможливо, але він вважає реалістичним сценарій, за якого ситуація суттєво зміниться протягом найближчих місяців.

"Ми не можемо передбачити майбутнє, але, думаю, президент має рацію, кажучи, що через кілька місяців усе це перейде у зовсім іншу фазу", — заявив Венс.

Віцепрезидент також наголосив, що саме президент США як головнокомандувач ухвалює рішення, пов'язані з початком та завершенням воєнних операцій.

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Венс висловився про ситуацію в Ормузькій протоці

За словами віцепрезидента, офіційний Вашингтон наразі не проводить наступальних операцій проти Ірану. Також він визнав, що серед американців є певне невдоволення тривалістю конфлікту, однак наголосив, що Вашингтон не вважає свої нинішні дії агресивними операціями.

Венс також заявив, що Іран періодично відкриває вогонь по комерційних суднах, хоча, за його словами, такі атаки переважно не досягають мети.

Також віцепрезидент США звернув увагу на ситуацію в Ормузькій протоці. Він вважає, що обсяг судноплавства через протоку вже відновився до рівня, що перевищує половину довоєнного трафіку.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про заяву Венса щодо війни з Іраном. Він не зміг назвати терміни завершення бойових дій та наголосив, що це залежатиме від розвитку ситуації. Водночас Венс заявив, що Вашингтон має конкретні цілі у протистоянні з Тегераном.

Також Новини.LIVE писав про американські удари по військових об'єктах на території Ірану. Сполучені Штати атакували цілі, пов'язані з іранськими збройними силами.