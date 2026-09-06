США уразилвтри танкери Ірану у відповідь на атаку

Піт Гегсет. Фото: Reuters

США завдали ударів по трьох іранських нафтових танкерах після того, як Корпус вартових ісламської революції запустив балістичні ракети в напрямку двох американських військових кораблів. За даними Центрального командування США, два танкери вивели з ладу, а третій повністю знищили. Іран назвав дії Вашингтона незаконними та агресивними.

Про це повідомляє Новини. LIVE з посиланням на CNN.

Реклама

США атакували три іранські танкери

За даними CNN, американські військові заявили, що завдали ударів по трьох танкерах після ракетної атаки Ірану на кораблі ВМС США.

У Центральному командуванні США повідомили, що авіаносець і есмінець із керованою ракетною зброєю змогли уникнути кількох атак, які американська сторона назвала неспровокованими.

Після цього американські сили вивели з ладу танкери M/T Downy біля острова Харк і M/T Stark 1 поблизу Джаска. Ще один танкер M/T Kylo атакували в Оманській затоці. За даними США, судно було порожнім і після кількох влучань повністю знищене.

Читайте також:

У CENTCOM заявили, що три судна нібито входили до багатомільярдної тіньової мережі, яка фінансує Корпус вартових ісламської революції та його регіональних союзників.

Гегсет пригрозив новими ударами

Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер заявив, що Вашингтон таким чином передав Ірану сигнал про готовність відповідати на атаки американських військових.

"Якщо ви стріляєте по двох наших кораблях, ми завдамо ще більшої економічної шкоди — знищимо три ваші", — заявив Купер.

Міністр оборони США Піт Гегсет також пригрозив Ірану знищенням і потопленням нафтових танкерів у разі нових атак на американські кораблі.

За його словами, Вашингтон може завдавати ударів по іранському танкерному флоту не лише на Близькому Сході, а й в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Як відреагував Іран

Міністерство закордонних справ Ірану засудило дії США, назвавши удари "незаконними та агресивними".

У Тегерані заявили, що атаки є порушенням Статуту ООН і загрозою міжнародному миру та безпеці комерційного судноплавства.

Іранські державні ЗМІ також повідомили про готовність країни відповісти на американські удари. Reuters зазначає, що іранська сторона згодом заявила про атаки на три танкери та три судна, пов'язані зі США, однак ці повідомлення незалежно підтвердити не вдалося.

Чому удари важливі

Новий обмін ударами відбувся на тлі загострення ситуації навколо Ормузької протоки — одного з ключових маршрутів для світових поставок нафти.

CNN зазначає, що поблизу острова Харк перебувають майже 20 іранських танкерів, які не можуть вільно вийти з Перської затоки через американську блокаду. Загалом у Перській затоці та поблизу неї перебувають понад 50 іранських танкерів.

Новини.LIVE повідомляли, що віцепрезидент США Джей Ді Венс не зміг назвати терміни завершення бойових дій з Іраном. Він заявив, що Вашингтон не веде переговорів із Тегераном і очікує припинення атак на комерційне судноплавство в районі Ормузької протоки.

Новини.LIVE також писали, що 1 вересня американські військові атакували об’єкти Корпусу вартових ісламської революції в Ірані. У відповідь Тегеран запустив балістичні ракети по Йорданії, де дислокуються американські військові.